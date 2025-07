Embora a saga Star Wars, que começou em 1977 com um filme escrito e realizado pelo cineasta americano George Lucas, seja mais conhecida pelos sabres de luz, cavaleiros Jedi e batalhas galácticas, ela sempre foi política.

Lucas concebeu os filmes originais como um aviso contra o autoritarismo, inspirando-se na Guerra do Vietname, no imperialismo dos EUA e na queda das repúblicas democráticas em regimes fascistas. O conflito central, a rebelião contra um império galáctico brutal, não é apenas fantasia espacial, mas uma alegoria.

Essa sub-mensagem política torna-se explícita em Andor (2022-2025), uma série prequela de Rogue One (2016) que reestrutura o universo Star Wars através da lente da resistência anticolonial.

Ao contrário das entradas anteriores, que se concentravam em poderes místicos e dinastias familiares, Andor foca-se na mecânica crua do Império: vigilância, infiltração, tortura, propaganda, extração de recursos e o caminho lento e incerto para a rebelião.

É de se esperar que os criadores de Andor se inspirem em impérios históricos. Mas o facto de a segunda temporada ir para o ar durante o genocídio em curso em Gaza, por parte de Israel, e apresentar enredos que refletem tão de perto as táticas de Israel, faz com que a série pareça não apenas oportuna, mas urgente.

Um utilizador do Reddit escreveu: “Nunca me senti tão do lado da causa palestina como depois de assistir a isso. Entendo a resistência de uma forma que nunca entendi antes”.

Esta mistura de cultura pop e crítica política não é nova.

Os estudiosos de literatura Bill Ashcroft, Gareth Griffiths e Helen Tiffin exploraram exatamente essa dinâmica no seu livro seminal de 1989, The Empire Writes Back. O título faz referência a The Empire Strikes Back e destaca como os escritores pós-coloniais, aqueles de nações anteriormente colonizadas, reapropriam a linguagem e a narrativa para desafiar os fundamentos ideológicos do império.

De muitas maneiras, Andor participa dessa tradição. Não é apenas uma prequela de Star Wars. É um comentário sobre a violência estatal, a ocupação e a resistência moral e, por implicação, um paralelo pungente com a realidade atual da Palestina.

De renegado a revolucionário: uma história de colonização

Andor conta a história de origem de Cassian Andor, um agente rebelde apresentado pela primeira vez em Rogue One, o filme que retrata a missão de roubar os planos da Estrela da Morte — a superarma do Império do tamanho de uma lua, capaz de destruir planetas inteiros. Em Rogue One, Cassian já é um combatente experiente. Em Andor, vemos o lento processo de sua radicalização.

Cassian é de Kenari, um planeta coberto por selva cujos habitantes vivem da terra e falam uma língua inventada para a série, que mistura espanhol, português e húngaro.

À medida que a série se desenrola, descobrimos que o Império devastou Kenari numa operação mineira que correu terrivelmente mal, ou simplesmente foi ignorada. A paisagem ficou envenenada e inabitável. As memórias de infância de Cassian mostram a floresta transformada em um terreno baldio, uma cicatriz industrial aberta cortando o núcleo do planeta.

Na segunda temporada, descobrimos que os minerais extraídos de Kenari e de outros planetas colonizados são usados para construir a Estrela da Morte. Essa ligação entre destruição ambiental, violência imperial e terror tecnológico reflete o próprio controle de recursos de Israel e a infraestrutura de ocupação, incluindo o muro, os sistemas de vigilância e o cerco de Gaza.

A filosofia da resistência: mais do que blasters

Ao contrário da maioria da saga, Andor dedica uma atenção substancial ao motivo pelo qual as pessoas resistem.

Uma figura de destaque é Nemik, um jovem pensador que escreve um manifesto rebelde. Os seus escritos, que ecoam ao longo da série, argumentam que nenhum ato de rebelião é pequeno demais e que mesmo gestos de desafio enfraquecem a arquitetura da tirania.

Este sentimento ressoa profundamente com o movimento global pela libertação da Palestina.

Seja por meio de boicotes, protesto ou mesmo expressões culturais, a ideia de que a resistência é cumulativa e moralmente essencial reflete a realidade vivida pelas pessoas em Gaza que resistem à ocupação com existência, educação e memória.

As semelhanças tornam-se especialmente assustadoras em cenas de violência imperial.

Num momento, a amiga de Cassian, Bix, é capturada e torturada por um interrogador do Império. A sua técnica? Transmitir os gritos de crianças moribundas de uma espécie exterminada diretamente para os fones do ouvido. A série torna explícitas as ligações estéticas: o traje, o comportamento e a justificativa da crueldade do interrogador ecoam os médicos nazistas. Mas, para alguns, foram as táticas israelitas que vieram à mente.

Há muito que existem relatos que documentam o uso de guerra psicológica por parte de Israel em Gaza, incluindo gravações falsas de bebés a chorar para atrair palestinianos para fora de casa e os alvejar. Além disso, táticas de bater no telhado para aterrorizar civis e transmissões em tempo real de bombardeamentos.

Estas ressonâncias não são acidentais: Andor exige que consideremos como a ficção distópica é cada vez mais indistinguível das manchetes atuais.

Gaza com outro nome: o caso de Ghorman

Na segunda temporada, Andor apresenta o planeta Ghorman, famoso pelos seus têxteis artesanais delicadamente confeccionados por aranhas (uma referência subtil à gaze, cuja etimologia remonta a Gaza).

O povo Ghor fala uma língua que imita o francês, e os seus trajes evocam a Europa sob a ocupação nazista. À primeira vista, parece uma história sobre a França de Vichy. Mas os fóruns de fãs interpretaram-na de forma diferente. Com as cidades cercadas de Ghorman, as autoridades de ocupação mentirosas, os bloqueios e a vigilância, o público não vê apenas a Segunda Guerra Mundial, vê Gaza.

Um pequeno monumento no centro da capital, que marca um massacre anterior pelo Império, é ofuscado por um novo e imponente complexo administrativo imperial. Este detalhe evoca mais do que arquitetura. Ele aponta para o legado da mesquita de Al-Aqsa e outros locais sagrados na Palestina, que estão a ser lentamente cercados, vigiados e subjugados.

E, tal como na Palestina, os Ghor resistem. Organizam-se clandestinamente. Discutem sobre táticas. Esperam que a verdade envergonhe os seus opressores. Mas quando o Império revela o seu verdadeiro motivo, não a gestão de recursos, mas o extermínio total, parece menos ficção científica e mais uma previsão.

O representante oficial do British Film Institute comparou a série à Batalha de Argel (1966), o clássico filme de Gillo Pontecorvo sobre a luta colonial. Mas o impacto emocional para muitos espectadores não vem das referências cinematográficas, vem do reconhecimento de que isso está a acontecer agora.

À medida que Andor se consolida na obra que aborda a resistência pós-colonial, «Valeu a pena o massacre em Ghor?» torna-se um refrão moral dentro da série.

A resposta, talvez, esteja na narração do manifesto de Nemik, que encerra a série:

«Atos aleatórios de insurreição estão a ocorrer constantemente em toda a galáxia.

Lembrem-se de que a fronteira da Rebelião está em toda parte...

A necessidade imperial de controlo é tão desesperada porque é tão antinatural. A tirania requer esforço constante. Parte-se, e derrama.

A autoridade é frágil. A opressão é a máscara do medo.

Lembrem-se disso.”