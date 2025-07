Quatro pessoas foram mortas, incluindo um polícia, num tiroteio na segunda-feira na cidade de Nova Iorque, por um suspeito armado com uma espingarda, informou o prefeito Eric Adams.

"Cinco pessoas inocentes foram baleadas esta noite. Perdemos quatro vidas em mais um ato sem sentido de violência armada, incluindo um membro do Departamento da Polícia de Nova Iorque (NYPD), o agente Islam," disse Adams numa conferência de imprensa.

Adams informou que dois homens e uma mulher morreram, além do agente Didarul Islam, um imigrante do Bangladesh de 36 anos, que era casado e pai de dois meninos. A sua esposa está grávida do terceiro filho.

"Outro homem ficou gravemente ferido, lutando pela sua vida em estado crítico devido a este ataque violento e desprezível," acrescentou ele.

O tiroteio ocorreu na segunda-feira por volta das 18h30 no edifício 345 Park Avenue, um arranha-céu de 44 andares que abriga grandes empresas, incluindo a Blackstone, o Bank of America, a KPMG e a sede da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL).

De acordo com fontes policiais, o atirador entrou no prédio com uma espingarda e abriu fogo, matando um agente da NYPD e ferindo gravemente outras duas pessoas.

Em seguida, entrou no elevador até o 33º andar — parte da sede da Blackstone — onde se barricou e posteriormente morreu devido a um disparo autoinfligido.

"Neste momento, a cena foi contida e o único atirador foi neutralizado," declarou a Comissária da NYPD, Jessica Tisch, na plataforma X.

A Governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, confirmou que foi informada sobre a situação, e as autoridades descreveram que se registou uma resposta de emergência rápida e coordenada.

Informações sugerem que o suspeito é um homem de 27 anos de Las Vegas. Fontes indicam que ele parecia ter como alvo o local e estava fortemente armado.

O FBI e outras agências federais responderam para ajudar a NYPD a garantir a segurança do edifício e investigar o ataque.

Este é um dos ataques mais graves contra as forças de segurança em Nova Iorque nos últimos tempos.

A NYPD ainda não confirmou os nomes ou o estado de saúde dos feridos.

O edifício foi temporariamente encerrado, e a polícia pediu que as pessoas evitassem a área entre a East 52nd Street, Park Avenue e Lexington Avenue.