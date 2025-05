O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan marcou a comemoração do Dia de Atatürk, da Juventude e dos Desportos.

Numa mensagem compartilhada pela Direção das Comunicações da Türkiye na plataforma X na segunda-feira, Erdogan destacou a importância histórica do dia 19 de maio, que marca o início da Guerra de Independência Turca liderada por Mustafa Kemal Atatürk, fundador da República da Türkiye, em 1919.

"Estamos a proteger a pátria e a República — legados sagrados que nos foram confiados pelos nossos antepassados — e estamos a dar passos para progredir e elevar a República da Türkiye, que perdurará para sempre, em todos os domínios", declarou o presidente turco.

Erdogan enfatizou que vê a juventude turca não apenas como os arquitetos do futuro, mas também como uma força motriz de mudança, dizendo que acredita "verdadeiramente" que, com a sua energia, determinação e sonhos — carregando o legado "da nossa civilização nos seus corações" — a juventude turca deixará uma marca definidora "na nossa era como o 'Centenário da Türkiye'."

Construção do futuro da Türkiye

Na construção do futuro da Türkiye, "nós resolvemos e eliminamos permanentemente" qualquer problema que desperdice a energia da juventude turca e os recursos do país com "discussões infrutíferas", afirmou.

"Trabalhamos com todas as nossas forças para cumprir a nossa promessa de deixar para a nossa juventude um país pacífico e sereno, de alta tecnologia e próspero."

"Oferecemos oportunidades para que os nossos jovens descubram o seu potencial em todos os campos, desde a ciência até à arte, desportos até à agricultura, diplomacia até às tecnologias nucleares, e caminhamos de mãos dadas e lado a lado com a nossa juventude para realizar o nosso ideal de uma Türkiye grande e poderosa", observou o presidente.

Ele afirmou que continuarão a apoiar todos os jovens turcos que trabalham incansavelmente para alcançar os seus objetivos, nunca desistem e desejam glorificar ainda mais o património civilizacional herdado dos seus antepassados.

Dia da Juventude e dos Desportos

O presidente turco afirmou que manterão sempre a sua determinação em trabalhar mais e alcançar mais pela juventude turca, creditando aos jovens cada sucesso da Türkiye, "que se tornou um país central à medida que se fortalece e consolida a sua posição com os passos que foram dados."

Erdogan também homenageou "todos os heróis da nossa Guerra da Independência, em especial Gazi Mustafa Kemal."

O dia 19 de maio de 1919 celebra o momento em que Atatürk, que mais tarde se tornaria o fundador da República da Türkiye, chegou à cidade de Samsun, no Mar Negro, vindo de Istambul, para lançar a guerra que, quatro anos depois, transformaria a nação na Türkiye moderna.

Em 1938, Atatürk dedicou o dia 19 de maio à juventude da nação turca como o Dia da Juventude e dos Desportos, um feriado nacional em que jovens participam em atividades desportivas e culturais com cerimónias oficiais em todo o país.