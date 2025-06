Pelo menos 34 pessoas morreram na região nordeste da Índia depois de fortes inundações terem provocado deslizamentos de terras nos últimos quatro dias, informaram as autoridades e os meios de comunicação social na segunda-feira, tendo o departamento meteorológico previsto mais chuvas fortes.

Mais de mil turistas retidos no estado de Sikkim, nos Himalaias, estavam a ser evacuados na segunda-feira, informou um comunicado do governo, e equipas de resgate do exército foram chamadas no estado de Meghalaya para resgatar mais de 500 pessoas presas em zonas inundadas.

No vizinho Bangladesh, pelo menos, quatro membros de uma família morreram num deslizamento de terras no distrito de Sylhet, no nordeste do país, enquanto centenas de abrigos foram abertos nos distritos montanhosos de Rangamati, Bandarban e Khagrachhari no domingo.

As autoridades alertaram para a possibilidade de novos deslizamentos de terras e inundações repentinas, instando os residentes em zonas vulneráveis a manterem-se alerta.

Inundações afectam milhões de pessoas

O nordeste da Índia e o Bangladesh são propensos a chuvas torrenciais que desencadeiam deslizamentos de terras mortais e inundações repentinas, afectando milhões de pessoas todos os anos.

As estradas e as casas da cidade de Silchar, em Assam, ficaram inundadas, segundo imagens da agência noticiosa ANI, e as árvores caídas espalharam-se pelas estradas.

“Estamos a enfrentar muitos desafios. Tenho um filho, a cama dele está submersa na água. O que é que vamos fazer numa situação destas? Mantemo-nos acordados durante toda a noite”, disse à ANI Sonu Devi, uma residente de Silchar.