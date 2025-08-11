O número de mortes causadas pelo dengue, uma doença transmitida por mosquitos, no Bangladesh este ano subiu para 101, com três novos óbitos registados nas últimas horas, de acordo com o departamento de saúde.

A Direção Geral de Serviços de Saúde informou no domingo que duas pessoas morreram com dengue na capital, na área da Dhaka South City Corporation, e uma na Divisão de Chittagong, no sudeste do país.

Do total de mortes, 45 ocorreram na Dhaka South City Corporation, 11 na Dhaka North City Corporation e 17 na Divisão de Chittagong.

Enquanto isso, 448 novos pacientes com dengue foram internados em hospitais nas últimas 24 horas, elevando o total de casos registados este ano para 24.183.