Mortes por dengue sobem para 101 no Bangladesh com a morte de mais 3 pessoas
Pelo menos mais 448 pessoas foram admitidas em hospitais por infecção com dengue, elevando o total de casos para 24.183 este ano.
Enquanto isso, 448 novos pacientes com dengue foram internados em hospitais nas últimas 24 horas. / AA
11 de agosto de 2025

O número de mortes causadas pelo dengue, uma doença transmitida por mosquitos, no Bangladesh este ano subiu para 101, com três novos óbitos registados nas últimas horas, de acordo com o departamento de saúde.

A Direção Geral de Serviços de Saúde informou no domingo que duas pessoas morreram com dengue na capital, na área da Dhaka South City Corporation, e uma na Divisão de Chittagong, no sudeste do país.

Do total de mortes, 45 ocorreram na Dhaka South City Corporation, 11 na Dhaka North City Corporation e 17 na Divisão de Chittagong.

Enquanto isso, 448 novos pacientes com dengue foram internados em hospitais nas últimas 24 horas, elevando o total de casos registados este ano para 24.183.

No entanto, 22.708 pacientes já receberam alta hospitalar, deste total 39,3% são mulheres.

O maior número de pacientes com dengue foi registado na divisão centro-sul de Barisal nas últimas horas. Um total de 95 pacientes foram internados em hospitais dessa divisão nas últimas 24 horas.

Dos novos casos, 84 pessoas na Divisão de Dhaka e 81 na Divisão de Chittagong foram internadas em hospitais nas últimas horas.

Em 2023, o Bangladesh registou um recorde de 1.705 mortes devido à dengue e um total de 321.179 casos, de acordo com dados oficiais.

