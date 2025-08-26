GUERRA EM GAZA
2 min de leitura
“Os palestinianos precisam de ação coletiva”, afirma o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye
A Türkiye apelou a uma pressão internacional coordenada sobre Israel para pôr fim à guerra em Gaza e enfatizou o apoio da OIC a uma proposta de cessar-fogo.
“Os palestinianos precisam de ação coletiva”, afirma o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye
Türkiye promete apoio aos esforços de reconstrução de Gaza. / AA
26 de agosto de 2025

O povo palestiniano precisa da “nossa ação coletiva”, afirmou o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, na segunda-feira, na abertura de uma reunião de emergência da Organização da Cooperação Islâmica (OIC) sobre Gaza.

Num discurso na reunião da Organização da Cooperação Islâmica (OIC) realizada na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, o presidente da cimeira, Fidan, disse: “O que o povo palestiniano precisa é da nossa ação coletiva”.

Alertou que o reconhecimento da Palestina é insuficiente sem uma ação global para obrigar Israel a pôr fim à sua guerra.

“O Governo de Israel não busca a paz, mas sim o apagamento da Palestina. Isso não pode ser permitido”, disse.

“Devem ser interrompidos.”

A reunião da OIC, presidida pelo principal diplomata da Türkiye, centra-se nas ações israelitas em curso em Gaza e visa coordenar as posições e respostas dos Estados-membros.

Nas observações iniciais, Fidan também condenou os ataques dos colonos na Cisjordânia ocupada, incluindo ministros israelitas, salientando que tais ações não podem continuar sem controlo na cidade histórica.

Israel matou quase 62.700 palestinianos num ataque brutal a Gaza desde outubro de 2023.

A guerra devastou o enclave, que enfrenta uma fome imposta por Israel.

Recomendado

Trégua em Gaza

O principal diplomata da Türkiye enfatizou a importância da proposta de cessar-fogo do Egito e do Catar, que pode ajudar a deter os ataques israelitas, observando que a OIC apoiará totalmente os esforços para um cessar-fogo em Gaza.

“Um acordo foi alcançado, mas o agressor [Israel] também deve concordar”, disse Hakan Fidan.

Fidan alertou que o fracasso em garantir um cessar-fogo permitiria a continuação da ocupação e das atrocidades, instando a uma iniciativa da ONU para a adesão plena da Palestina.

Enfatizou que os planos para a reconstrução e reabilitação de Gaza devem seguir uma estrutura árabe-islâmica, com a Türkiye totalmente comprometida em apoiar os esforços.

“Devemos garantir que os palestinianos permaneçam em Gaza. Devemos reconstruir a Faixa de Gaza juntos”, disse Fidan.

Fidan lembrou que a OIC foi fundada para proteger a mesquita de Al Aqsa, afirmando que qualquer fraqueza prejudicaria a missão central da organização.

Também alertou que os ataques de Israel à Síria, ao Líbano e ao Irão reflectem uma agenda mais ampla de desestabilização que ameaça a segurança regional e global.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us