O povo palestiniano precisa da “nossa ação coletiva”, afirmou o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, na segunda-feira, na abertura de uma reunião de emergência da Organização da Cooperação Islâmica (OIC) sobre Gaza.

Num discurso na reunião da Organização da Cooperação Islâmica (OIC) realizada na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, o presidente da cimeira, Fidan, disse: “O que o povo palestiniano precisa é da nossa ação coletiva”.

Alertou que o reconhecimento da Palestina é insuficiente sem uma ação global para obrigar Israel a pôr fim à sua guerra.

“O Governo de Israel não busca a paz, mas sim o apagamento da Palestina. Isso não pode ser permitido”, disse.

“Devem ser interrompidos.”

A reunião da OIC, presidida pelo principal diplomata da Türkiye, centra-se nas ações israelitas em curso em Gaza e visa coordenar as posições e respostas dos Estados-membros.

Nas observações iniciais, Fidan também condenou os ataques dos colonos na Cisjordânia ocupada, incluindo ministros israelitas, salientando que tais ações não podem continuar sem controlo na cidade histórica.

Israel matou quase 62.700 palestinianos num ataque brutal a Gaza desde outubro de 2023.

A guerra devastou o enclave, que enfrenta uma fome imposta por Israel.