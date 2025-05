A polícia do estado de Punjab, no norte da Índia, deteve centenas de agricultores e utilizou tratores para demolir os seus acampamentos temporários numa zona fronteiriça, onde tinham protestado durante mais de um ano para exigir melhores preços para as colheitas.

Os agricultores estavam acampados na fronteira com o estado vizinho de Haryana desde fevereiro último, quando as forças de segurança interromperam a sua marcha em direção à capital, Nova Deli, para exigir garantias legais de um maior apoio estatal às colheitas.

“Não foi necessário recorrer à força porque não houve resistência”, disse Nanak Singh, um oficial superior da polícia, à agência de notícias ANI sobre a acção de desminagem de quarta-feira à noite.

“Os agricultores colaboraram bem e sentaram-se eles próprios nos autocarros”. Os agricultores tinham sido avisados com antecedência, acrescentou.

Imagens televisivas mostraram a polícia a utilizar tratores para demolir tendas e palcos, enquanto escoltava os agricultores que transportavam objectos pessoais para os veículos.

Os meios de comunicação social referiram que entre as centenas de detidos se encontravam os líderes dos agricultores Sarwan Singh Pandher e Jagjit Singh Dallewal, este último transportado numa ambulância, uma vez que se encontrava num jejum de protesto por tempo indeterminado há meses.

“Por um lado, o governo está a negociar com as organizações de agricultores e, por outro lado, está a prendê-los”, disse Rakesh Tikait, porta-voz do grupo de agricultores Bhartiya Kisan Union, em X.

'Prisões perturbam o diálogo'

O partido Aam Aadmi (AAP), no poder no Punjab, que autorizou o despejo, afirmou que apoiava as reivindicações dos agricultores, mas pediu-lhes que apresentassem as suas queixas ao governo federal.

"Vamos trabalhar juntos para salvaguardar os interesses do Punjab", disse o vice-presidente do partido no estado de Punjab, Tarunpreet Singh Sond, acrescentando que o bloqueio de estradas importantes prejudicou a economia do estado. "Fechar as auto-estradas não é a solução".

O governo do Primeiro-Ministro Narendra Modi foi forçado a revogar algumas leis agrícolas em 2021, após um protesto de um ano dos agricultores, quando eles acamparam fora de Delhi por meses.

Funcionários do governo federal se reuniram com os líderes dos agricultores na quarta-feira, disse Fatehjung Singh Bajwa, vice-presidente do Partido Bharatiya Janata (BJP) de Modi em Punjab.

“É claro que esta detenção é uma tentativa deliberada de perturbar o diálogo em curso entre os agricultores e a liderança do BJP”, acrescentou numa publicação no X.