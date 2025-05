O ex-presidente da Polónia, Lech Walesa, comentou na quarta-feira uma disputa atual entre líderes polacos e norte-americanos, em que chamou o bilionário Elon Musk de "homem que não significa nada".

“Vamos cuidar do nosso próprio caminho, criar segurança europeia e alianças fortes aqui, na Europa. Não vamos lidar com Musk ou preocupar-nos com ele. Eu não me preocupo com ele... ele deve ser evitado... ele é um homem que não significa nada”, disse o laureado com o Prémio Nobel da Paz numa entrevista ao jornal polaco Super Express.

No fim de semana, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Radoslaw Sikorski, entrou em conflito com Musk, conselheiro próximo do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e com o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

Sikorski e Musk discutiram sobre o sistema Starlink, com Musk afirmando que, caso decidisse desconectar a Ucrânia do Starlink, “toda a linha de frente” do país entraria em colapso.

Em resposta, Sikorski afirmou que o Starlink para a Ucrânia é financiado pela Polónia como parte de um acordo comercial bilateral e que qualquer ameaça de desconexão levaria à procura por uma rede alternativa.

Rubio então acusou Sikorski de inventar histórias.

“Ninguém ameaçou cortar a Ucrânia do Starlink. E graças a Deus, uma vez que sem o Starlink, a Ucrânia já teria perdido esta guerra há muito tempo, e os russos estariam agora na fronteira com a Polónia”, disse ele.

Pouco depois, Musk também reagiu à publicação de Sikorski.

“Fique quieto, homenzinho. Você paga uma pequena parte dos custos. E não há substituto para o Starlink”, escreveu ele. Musk posteriormente chamou Sikorski de “marioneta” do investidor americano-húngaro George Soros.