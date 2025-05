No dia 6 de maio, ouviram-se explosões por toda a cidade de Porto Sudão, no momento em que os drones atacaram o aeroporto da cidade, uma base do exército e o porto sul da cidade. O grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF) tem recorrido cada vez mais a drones desde que perdeu território, incluindo quase toda a cidade de Cartum, em março.