O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, saudou o acordo sobre um tratado de paz entre a Arménia e o Azerbaijão, sublinhando a importância de uma segurança e prosperidade duradouras na região, segundo o Departamento de Estado.



“O secretário saudou o acordo sobre um tratado de paz com o Azerbaijão e sublinhou a importância de uma paz duradoura para quebrar o ciclo de conflitos regionais e trazer segurança e prosperidade ao Cáucaso do Sul”, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, num comunicado após uma chamada telefónica entre Rubio e o Primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, na terça-feira.



Rubio e Pashinyan concordaram que a escalada de qualquer tipo no Cáucaso do Sul é inaceitável, segundo o comunicado.



Os dois também discutiram os interesses comuns dos seus países como parceiros estratégicos e reafirmaram o seu compromisso de reforçar a cooperação bilateral, acrescentou.



O telefonema ocorreu dias depois de o Azerbaijão e a Arménia terem anunciado separadamente um acordo sobre o projeto de acordo de paz destinado a pôr termo a um conflito de décadas e a estabelecer relações diplomáticas entre Baku e Erevan.