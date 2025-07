A pitoresca Capadócia, um dos principais destinos turísticos da Türkiye, foi recentemente incluída nos prestigiados Guias Michelin, tornando-se na mais recente região do país a ser reconhecida pela sua excelência culinária.

Mehmet Nuri Ersoy, Ministro da Cultura e Turismo da Türkiye, celebrou o anúncio, descrevendo-o como “um momento de orgulho” que destaca a crescente relevância da Turquia na gastronomia mundial.

“A Capadócia, que trouxe a herança culinária ancestral da Anatólia Central para os dias de hoje, juntou-se a Istambul, Izmir e Mugla na seleção do Guia Michelin 2026”, afirmou Ersoy nas redes sociais. “Essa conquista mais uma vez destaca o progresso da Türkiye no turismo gastronómico.”

De acordo com um comunicado do Ministério da Cultura e Turismo, Gwendal Poullennec, Diretor internacional dos Guias Michelin, afirmou que a região deixou uma impressão inesquecível nos inspetores devido à sua diversidade cultural e culinária.

“A tradição culinária da Capadócia está profundamente conectada à sua paisagem”, disse ele. “Os chefs locais colocam os ingredientes regionais e as práticas agrícolas no centro do seu trabalho. Queremos dar aos viajantes mais um motivo para visitar: experimentar a notável cultura gastronómica da Capadócia.”

A Capadócia, uma região histórica no centro da Türkiye e Património Mundial da UNESCO, é famosa pelas suas chaminés de fada, casas e igrejas esculpidas nas rochas e passeios de balão ao nascer do sol. Além disso, possui uma rica gastronomia, com pratos como carnes cozidas no forno tandur, ensopados em potes de barro, sabores fermentados e mezes regionais.

A seleção inaugural de restaurantes da Capadócia no Guia Michelin será revelada numa cerimónia no dia 4 de dezembro, no Four Seasons Hotel Bosphorus, em Istambul, juntamente com as seleções de Istambul, Izmir, ao longo do Egeu Turco, e Mugla, uma região costeira no sudoeste da Türkiye.