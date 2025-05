Um juiz federal no estado de Vermont, nos Estados Unidos, ordenou a liberação sob fiança da estudante de doutoramento turca, Rumeysa Ozturk, que foi detida de forma controversa por agentes da polícia de imigração no final de março.

"O tribunal conclui que ela não representa um perigo para a comunidade, nem apresenta risco de fuga. O tribunal ordena que o governo libere a Sra. Ozturk da custódia imediatamente", ordenou o juiz William K. Sessions III na sexta-feira.

O juiz acrescentou que Ozturk está livre para regressar à sua casa em Massachusetts.

"Ela também está livre para viajar para Massachusetts e Vermont como achar necessário, e não vou impor restrições de viagem, porque, francamente, não considero que ela represente qualquer risco de fuga", afirmou.

O juiz destacou que a carreira de Ozturk exige que ela participe em programas fora do estado e realize palestras em outros locais.

"E como parte da sua carreira, acredito que ela tem muita sorte em poder viajar para fora dessas áreas", acrescentou.

Ozturk, estudante de doutoramento na Universidade Tufts, participou remotamente na audiência no tribunal em Burlington, Vermont, mais de seis semanas após a sua prisão, que ocorreu a 25 de março por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) em Massachusetts. A detenção foi fundamenta na coautoria de um artigo de opinião no ano passado sobre o conflito entre Israel e Palestina no jornal estudantil da universidade.

A audiência foi realizada após o Tribunal de Recurso ter ordenado, no início da semana, que Ozturk fosse transferida de uma prisão de imigração no estado do Louisiana para um tribunal distrital federal em Vermont.

Os seus advogados, da União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), argumentaram que a sua detenção violava os seus direitos constitucionais, incluindo a liberdade de expressão e as regras processuais legais.

“Concluir o meu doutoramento é muito importante para mim”

Durante a audiência, Ozturk afirmou que sofreu ataques de asma mais frequentes desde a sua detenção, citando como gatilhos o stress, excrementos de insetos e roedores, e a falta de ar fresco.

"Acredito que há diferentes razões. Em primeiro lugar, as condições inadequadas, como descrevi nas minhas declarações, são realmente desafiadoras para um paciente asmático, porque há exposição constante a esses gatilhos, e não há ventilação adequada. Não nos é permitido apanhar ar fresco quando precisamos", disse.

Ozturk também mencionou que está "constantemente exposta" a produtos de limpeza.

Quando questionada sobre os seus planos caso o tribunal conceda a sua fiança, Ozturk disse que o seu contrato de arrendamento termina em maio e que se mudará para a residência da Universidade Tufts "assim que" for libertada.

"Concluir o meu doutoramento é muito importante para mim. Trabalhei muito por este doutoramento. Estou a fazer os meus estudos académicos pós-graduação há mais de sete anos.

O trabalho que faço é realmente significativo para mim, porque acredito que estou a fazer o meu melhor para aprender, crescer, conectar-me, progredir como cientista do desenvolvimento, como estudiosa do desenvolvimento infantil, para contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento de crianças em todo o mundo", acrescentou.

Asma de Ozturk piorou 'significativamente'

A testemunha Dra. Jessica McCannon afirmou que a asma de Ozturk piorou "significativamente".

"Atualmente, ela está a viver num espaço projetado para 14 pessoas sentadas, mas está essencialmente a conviver com 23 outras mulheres no local, exposta à humidade dos chuveiros, aos fortes odores de detergentes, champôs, produtos de limpeza e, sem mencionar, o stress considerável que está enfrenta. Todo isto é conhecido por agravar a asma", disse.

Enquanto McCannon fazia as suas observações, Ozturk teve um ataque de asma e recebeu permissão para sair e usar a casa-de-banho.

"Se ela permanecer detida, acredito que o controlo da sua asma irá piorar", disse McCannon.

Outra testemunha, Sarah Johnson, professora e diretora de Estudos de Pós-Graduação no Departamento de Desenvolvimento da Universidade Tufts, afirmou que está programado que Ozturk seja assistente de pesquisa num projeto.

"Ela é a nossa especialista em comunicação social nesse projeto. Os seus conhecimentos especializados são absolutamente críticos", disse Johnson.

Johnson afirmou que, enquanto está detida, Ozturk corre o risco de não cumprir o prazo de dezembro para finalizar a sua dissertação, além de já ter perdido outros projetos.

"Um projeto absolutamente importante que ela perdeu foi apresentar o seu trabalho numa grande conferência profissional na nossa área. Estava agendado que iria fazer uma apresentação na semana passada", acrescentou.