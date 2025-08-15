Inundações provocadas por chuvas intensas atingiram o noroeste do Paquistão na madrugada de sexta-feira, registando-se pelo menos 15 mortos e 17 desaparecidos, informaram as autoridades de resgate.

Chuvas fortes e uma tromba d'água causaram inundações massivas na área de Tehsil Salarzai, no distrito de Bajaur, arrastando várias casas, segundo um comunicado do serviço de resgate Rescue 1122 de Khyber Pakhtunkhwa (KP).

Até ao momento, oito pessoas morreram, quatro ficaram feridas e 17 estão desaparecidas, acrescentou o comunicado.

"Os feridos foram levados para hospitais locais enquanto se mantêm as operações de resgate dos desaparecidos", disse Amjid Khan, um representante do Rescue 1122.

Por outro lado, pelo menos cinco pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas quando uma casa desabou na área de Sori Paw, no distrito de Dir Lower, após as chuvas intensas atingirem a região.