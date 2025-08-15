MUNDO
15 mortos e 17 desaparecidos devido às inundações no noroeste do Paquistão
Oito morreram em Bajaur, dois em Mansehra e cinco em Lower Dir, distritos da província de Khyber Pakhtunkhwa.
Inundações causadas por chuvas torrenciais atingiram o noroeste do Paquistão / Reuters
15 de agosto de 2025

Inundações provocadas por chuvas intensas atingiram o noroeste do Paquistão na madrugada de sexta-feira, registando-se pelo menos 15 mortos e 17 desaparecidos, informaram as autoridades de resgate.

Chuvas fortes e uma tromba d'água causaram inundações massivas na área de Tehsil Salarzai, no distrito de Bajaur, arrastando várias casas, segundo um comunicado do serviço de resgate Rescue 1122 de Khyber Pakhtunkhwa (KP).

Até ao momento, oito pessoas morreram, quatro ficaram feridas e 17 estão desaparecidas, acrescentou o comunicado.

"Os feridos foram levados para hospitais locais enquanto se mantêm as operações de resgate dos desaparecidos", disse Amjid Khan, um representante do Rescue 1122.

Por outro lado, pelo menos cinco pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas quando uma casa desabou na área de Sori Paw, no distrito de Dir Lower, após as chuvas intensas atingirem a região.

Noutro incidente, duas pessoas morreram e uma ficou ferida quando um carro foi arrastado pelas cheias no distrito de Mansehra, em KP.

As novas fatalidades elevaram o número total de mortes no país para 328 desde o início da temporada de monções, em 26 de junho. Mais de 740 pessoas ficaram feridas, de acordo com a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres.

A maioria das mortes, 164, e mais de 582 feridos foram registados na província de Punjab, no leste do país, a mais afetada pelas atuais chuvas de monção.

As chuvas intensas também provocaram deslizamentos de terra em vários pontos de Khyber Pakhtunkhwa e na região de Gigit-Balatistão, enquanto as autoridades lutavam para evacuar pessoas presas em diferentes áreas.

As chuvas de monção, que normalmente ocorrem de junho a setembro, frequentemente causam destruição no sul da Ásia, incluindo o Paquistão, mas as mudanças climáticas têm aumentado a sua imprevisibilidade e intensidade nos últimos anos.

