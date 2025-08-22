AMÉRICA LATINA
Poderoso sismo de 7.5 atinge o sul do Chile, risco de tsunami é reduzido
O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico confirmou que o risco de tsunami foi levantado.
há 20 horas

Um sismo de magnitude 7.5 atingiu o sul do Chile, na Passagem de Drake, na quinta-feira, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor ocorreu a uma profundidade de aproximadamente 10,8 quilómetros, informou o serviço.

Os tremores foram sentidos em várias cidades, tanto no Chile, como na vizinha Argentina.

Até ao momento não houve registo de danos.

Após o terramoto, o Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile (SHOA) emitiu um alerta de tsunami e ordenou a evacuação das áreas costeiras.

Embora o terramoto tenha inicialmente aumentado o risco de ondas de tsunami perigosas, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico confirmou posteriormente que a ameaça tinha diminuído, num comunicado enviado por e-mail à Bloomberg.

Qualquer onda costeira resultante não deve ultrapassar 0,3 metros, acrescentou o comunicado.

