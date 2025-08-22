Um sismo de magnitude 7.5 atingiu o sul do Chile, na Passagem de Drake, na quinta-feira, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor ocorreu a uma profundidade de aproximadamente 10,8 quilómetros, informou o serviço.

Os tremores foram sentidos em várias cidades, tanto no Chile, como na vizinha Argentina.

Até ao momento não houve registo de danos.