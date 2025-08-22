Um sismo de magnitude 7.5 atingiu o sul do Chile, na Passagem de Drake, na quinta-feira, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
O tremor ocorreu a uma profundidade de aproximadamente 10,8 quilómetros, informou o serviço.
Os tremores foram sentidos em várias cidades, tanto no Chile, como na vizinha Argentina.
Até ao momento não houve registo de danos.
Após o terramoto, o Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile (SHOA) emitiu um alerta de tsunami e ordenou a evacuação das áreas costeiras.
Embora o terramoto tenha inicialmente aumentado o risco de ondas de tsunami perigosas, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico confirmou posteriormente que a ameaça tinha diminuído, num comunicado enviado por e-mail à Bloomberg.
Qualquer onda costeira resultante não deve ultrapassar 0,3 metros, acrescentou o comunicado.