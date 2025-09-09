Os líderes africanos inauguraram uma importante cimeira climática na Etiópia, declarando a sua ambição de transformar o continente num modelo global de crescimento sustentável através de investimentos verdes, mesmo com o aumento da frustração devido às promessas não cumpridas em matéria de financiamento climático e ao enfraquecimento da solidariedade internacional.
O Primeiro-Ministro etíope, Abiy Ahmed, disse na segunda-feira aos delegados da COP30 que o futuro de África reside na criação de um modelo de desenvolvimento pioneiro baseado em energias renováveis, captura de carbono, minerais críticos e produção alimentar sustentável. «Não estamos aqui para negociar a nossa sobrevivência. Estamos aqui para conceber a próxima economia climática do mundo», afirmou Abiy, exortando os líderes a «tomarem as decisões certas agora» para que África se torne o primeiro continente a industrializar-se sem destruir o ambiente.
«Não estamos aqui para negociar a nossa sobrevivência. Estamos aqui para projetar a próxima economia climática do mundo», disse Abiy, exortando os líderes a «fazerem as escolhas certas agora» para que África possa se tornar o primeiro continente a industrializar-se sem destruir os seus ecossistemas.
Abiy também propôs uma iniciativa de inovação climática em todo o continente, financiada pelos governos africanos, para reunir universidades, instituições de investigação, startups e comunidades rurais com o objetivo de apresentar 1.000 soluções até 2030.
Desafios no financiamento e justiça
Apesar das suas ambições, os governos africanos enfrentam grandes desafios para financiar ações climáticas.
Líderes na COP30 lamentaram que o continente receba apenas 1% do financiamento climático global a cada ano, muito aquém do necessário para se adaptar ao agravamento de inundações, secas e deslizamentos de terra.
“O financiamento climático deve ser justo, significativo e previsível”, disse Mahamoud Ali Youssouf, Presidente da Comissão da União Africana.
Ele enfatizou que os encargos da dívida e as desigualdades estruturais no sistema financeiro global continuam a minar a resiliência do continente.
Deixando a África exposta
O Presidente do Quénia, William Ruto, alertou que o enfraquecimento da cooperação global, exemplificado pela retirada de Washington do Acordo de Paris e de parcerias de energia limpa, coloca a África em risco.
“Com muita frequência, compromissos são quebrados e a solidariedade internacional é descartada como fraqueza, justamente quando a escala da crise climática exige maior cooperação, não menos”, disse Ruto.
Os líderes africanos prometeram continuar a pressionar por mais fundos e compromissos mais fortes nas próximas negociações climáticas globais no Brasil, enquanto posicionam seu continente como tanto uma vítima de primeira linha das mudanças climáticas quanto um campo de testes para soluções.