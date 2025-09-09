Os líderes africanos inauguraram uma importante cimeira climática na Etiópia, declarando a sua ambição de transformar o continente num modelo global de crescimento sustentável através de investimentos verdes, mesmo com o aumento da frustração devido às promessas não cumpridas em matéria de financiamento climático e ao enfraquecimento da solidariedade internacional.

O Primeiro-Ministro etíope, Abiy Ahmed, disse na segunda-feira aos delegados da COP30 que o futuro de África reside na criação de um modelo de desenvolvimento pioneiro baseado em energias renováveis, captura de carbono, minerais críticos e produção alimentar sustentável. «Não estamos aqui para negociar a nossa sobrevivência. Estamos aqui para conceber a próxima economia climática do mundo», afirmou Abiy, exortando os líderes a «tomarem as decisões certas agora» para que África se torne o primeiro continente a industrializar-se sem destruir o ambiente.

Abiy também propôs uma iniciativa de inovação climática em todo o continente, financiada pelos governos africanos, para reunir universidades, instituições de investigação, startups e comunidades rurais com o objetivo de apresentar 1.000 soluções até 2030.

Desafios no financiamento e justiça

Apesar das suas ambições, os governos africanos enfrentam grandes desafios para financiar ações climáticas.

Líderes na COP30 lamentaram que o continente receba apenas 1% do financiamento climático global a cada ano, muito aquém do necessário para se adaptar ao agravamento de inundações, secas e deslizamentos de terra.