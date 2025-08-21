O juiz norte-americano Frank Caprio, apelidado de "o juiz mais simpático do mundo", morreu após uma batalha contra o cancro do pâncreas aos 88 anos.
Uma publicação no Instagram na sua conta confirmou a sua morte na quarta-feira, afirmando que o juiz morreu após uma "longa e corajosa batalha contra o cancro do pâncreas".
"O Juiz Caprio tocou as vidas de milhões através do seu trabalho no tribunal e não só. A sua cordialidade, humor e bondade deixaram uma marca indelével em todos os que o conheceram", dizia a publicação.
"Será recordado não apenas como um juiz respeitado, mas como um marido dedicado, pai, avô, bisavô e amigo".
Apenas um dia antes da sua morte, publicou no Instagram pedindo aos seus seguidores para o manterem nas suas orações enquanto lutava contra o cancro.
"Enquanto continuo esta batalha difícil, as vossas orações elevarão o meu espírito", disse Caprio na sua publicação.
"Infelizmente, tive uma recaída e estou de volta ao hospital", disse, referindo-se ao reaparecimento do cancro.
"Peço-vos novamente, se não for demais, que me possam lembrar nas vossas orações. Acredito muito no poder das orações".
Legado de Compaixão
Caprio, nascido em Rhode Island em 1936, deixa um legado de compaixão e incontáveis atos de bondade que vão além do tribunal.
Durante toda a sua carreira, demonstrou empatia e compreensão, muitas vezes reduzindo ou dispensando multas para pessoas que não as podiam pagar.
O Governador de Rhode Island, Dan McKee, emitiu uma declaração oferecendo as suas condolências à família do juiz.
"A nível pessoal, era um amigo que enfrentou a sua doença com bravura, e vou ter muitas saudades dele. Os meus pensamentos estão com a sua família e entes queridos durante este momento difícil", disse McKee.
"O Juiz Caprio não só serviu bem o público, como se ligou a ele de forma significativa, e as pessoas não podiam deixar de responder à sua cordialidade e compaixão. Era mais do que um jurista — era um símbolo de empatia no banco dos réus, mostrando-nos o que é possível quando a justiça é temperada com humanidade."
Caprio protagonizou o programa nomeado para os Emmy "Caught in Providence", de 2018 a 2020.
No programa, Caprio ouvia casos envolvendo várias alegadas infracções e tinha regularmente o comportamento de um pai idoso ao aproximar-se dos réus com um sentido de compaixão.