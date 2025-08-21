O juiz norte-americano Frank Caprio, apelidado de "o juiz mais simpático do mundo", morreu após uma batalha contra o cancro do pâncreas aos 88 anos.

Uma publicação no Instagram na sua conta confirmou a sua morte na quarta-feira, afirmando que o juiz morreu após uma "longa e corajosa batalha contra o cancro do pâncreas".

"O Juiz Caprio tocou as vidas de milhões através do seu trabalho no tribunal e não só. A sua cordialidade, humor e bondade deixaram uma marca indelével em todos os que o conheceram", dizia a publicação.

"Será recordado não apenas como um juiz respeitado, mas como um marido dedicado, pai, avô, bisavô e amigo".

Apenas um dia antes da sua morte, publicou no Instagram pedindo aos seus seguidores para o manterem nas suas orações enquanto lutava contra o cancro.

"Enquanto continuo esta batalha difícil, as vossas orações elevarão o meu espírito", disse Caprio na sua publicação.

"Infelizmente, tive uma recaída e estou de volta ao hospital", disse, referindo-se ao reaparecimento do cancro.

"Peço-vos novamente, se não for demais, que me possam lembrar nas vossas orações. Acredito muito no poder das orações".