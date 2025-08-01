A Türkiye celebrou o 50º aniversário da assinatura dos Acordos de Helsínquia (ou Ato Final), o documento fundador da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).
“Assinado em 1975 no âmbito do processo da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, iniciado durante a Guerra Fria para reduzir tensões e disputas entre blocos opostos, o Ato Final de Helsínquia lançou as bases de uma arquitetura de segurança baseada no diálogo e na cooperação em uma ampla região que abrange as geografias euro-atlântica e eurasiática, estabelecendo princípios fundamentais que permanecem relevantes até hoje”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye num comunicado na sexta-feira.
A Türkiye apoiou o processo desde o início como signatária original dos Acordos de Helsínquia, disse o ministério.
“Dessa forma, não apenas reafirmou o seu compromisso com a paz e a estabilidade regionais, mas também contribuiu ativamente para o desenvolvimento da arquitetura de segurança europeia baseada nos princípios do direito internacional”, segundo o ministério.
O comunicado destacou que a Türkiye manteve o seu compromisso desde que a conferência foi transformada na OSCE em 1994.
“A Türkiye continua a contribuir ativamente para a OSCE, que é o maior fórum de segurança regional baseado numa abordagem abrangente de segurança que abrange dimensões político-militares, económicas, ambientais e humanas”, afirmou.
Reconhecendo a OSCE como um pilar fundamental de paz e estabilidade numa ampla região, a Türkiye apoia ativamente os esforços para melhorar a eficácia e as operações da organização, segundo o comunicado.
“No futuro, a Türkiye continuará a perseguir de forma resoluta uma diplomacia ativa, diálogo e cooperação em apoio ao multilateralismo e permanecerá comprometida em contribuir para a estabilidade e a paz na região da OSCE, apesar de todos os desafios enfrentados atualmente.”