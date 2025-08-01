TÜRKİYE
2 min de leitura
Türkiye comemora o 50º aniversário da assinatura dos históricos Acordos de Helsínquia
Reconhecendo a OSCE como um pilar fundamental da paz e estabilidade numa ampla região, a Türkiye apoia ativamente os esforços para melhorar a eficácia e as operações da organização, afirma o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Türkiye comemora o 50º aniversário da assinatura dos históricos Acordos de Helsínquia
A Türkiye apoiou o processo desde o início como signatária original dos Acordos de Helsínquia, afirmou o ministério. / Foto: AA
1 de agosto de 2025

A Türkiye celebrou o 50º aniversário da assinatura dos Acordos de Helsínquia (ou Ato Final), o documento fundador da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

“Assinado em 1975 no âmbito do processo da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, iniciado durante a Guerra Fria para reduzir tensões e disputas entre blocos opostos, o Ato Final de Helsínquia lançou as bases de uma arquitetura de segurança baseada no diálogo e na cooperação em uma ampla região que abrange as geografias euro-atlântica e eurasiática, estabelecendo princípios fundamentais que permanecem relevantes até hoje”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye num comunicado na sexta-feira.

A Türkiye apoiou o processo desde o início como signatária original dos Acordos de Helsínquia, disse o ministério.

“Dessa forma, não apenas reafirmou o seu compromisso com a paz e a estabilidade regionais, mas também contribuiu ativamente para o desenvolvimento da arquitetura de segurança europeia baseada nos princípios do direito internacional”, segundo o ministério.

O comunicado destacou que a Türkiye manteve o seu compromisso desde que a conferência foi transformada na OSCE em 1994.

recommended

“A Türkiye continua a contribuir ativamente para a OSCE, que é o maior fórum de segurança regional baseado numa abordagem abrangente de segurança que abrange dimensões político-militares, económicas, ambientais e humanas”, afirmou.

Reconhecendo a OSCE como um pilar fundamental de paz e estabilidade numa ampla região, a Türkiye apoia ativamente os esforços para melhorar a eficácia e as operações da organização, segundo o comunicado.

“No futuro, a Türkiye continuará a perseguir de forma resoluta uma diplomacia ativa, diálogo e cooperação em apoio ao multilateralismo e permanecerá comprometida em contribuir para a estabilidade e a paz na região da OSCE, apesar de todos os desafios enfrentados atualmente.”

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us