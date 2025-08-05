A administração Trump mudou de rumo após enfrentar críticas por ameaçar reter pelo menos 1,9 mil milhões de dólares em financiamento de preparação para catástrofes de estados e governos locais que apoiam boicotes a Israel ou empresas israelitas.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) parece ter removido uma cláusula controversa dos seus termos e condições internos, que exigia que os beneficiários de subsídios evitassem apoiar esforços para cortar laços comerciais com empresas israelitas ou aquelas que fazem negócios em ou com Israel.

Os termos anteriores, primeiro adicionados em abril, estabelecia que os candidatos "não devem apoiar o corte de relações comerciais, ou de outra forma limitar relações comerciais especificamente com empresas israelitas ou com empresas que fazem negócios em ou com Israel."

A cláusula foi silenciosamente removida depois de órgãos de comunicação social destacarem que 11 novos avisos de subsídios federais publicados na sexta-feira referenciavam as condições antigas, provocando indignação pública e acusações de coerção política.

"NÃO há nenhuma exigência da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) ligado a Israel em qualquer Aviso de Oportunidades de Financiamento (NOFO) atual. Nenhum estado perdeu financiamento, e nenhumas novas condições foram impostas", escreveu o Departamento de Segurança Interna (DHS) no X, usando um acrónimo para Aviso de Oportunidade de Financiamento (NOFO).