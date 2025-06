O Primeiro-Ministro espanhol, Pedro Sánchez, descreveu a situação na Faixa de Gaza palestiniana como um “genocídio”, o que constitui a linguagem mais forte de sempre de um dirigente europeu relativamente à campanha de massacre em massa levada a cabo por Israel no território sitiado.

“Gaza encontra-se numa situação catastrófica de genocídio”, disse Sánchez antes de uma cimeira da UE em Bruxelas, na quinta-feira.

Sánchez apelou à União Europeia para que suspenda imediatamente o seu acordo de associação com Israel, citando um relatório que afirma haver indícios de que Israel está a violar as suas obrigações em matéria de direitos humanos.

As declarações de Sánchez surgem no momento em que as equipas de salvamento afirmam que pelo menos 76 pessoas foram mortas pelas forças israelitas, no meio de ataques contínuos e de uma escassez extrema de alimentos e medicamentos.

Apoio contínuo à Palestina

Sánchez tem sido um dos maiores críticos do genocídio israelita, mas esta é a primeira vez que utiliza explicitamente o termo.

A embaixada israelita em Madrid condenou os comentários, acusando Sánchez de “demonizar” Israel e de colocar a Espanha “no lado errado da história”.

O Governo espanhol convocou o encarregado de negócios israelita em resposta, considerando a reação “inaceitável”.

Em maio passado, a Espanha reconheceu formalmente a Palestina como um Estado independente, juntamente com a Irlanda e a Noruega - uma medida que Sánchez descreveu como “histórica” e consistente com o direito internacional.

Afirmou que a medida tinha como objetivo apoiar a paz e não visar qualquer das partes e reafirmou o compromisso da Espanha com uma solução de dois estados baseada nas fronteiras de 1967.

Trabalhadores humanitários relatam dezenas de mortos

A agência de proteção civil de Gaza afirmou que as forças israelitas mataram pelo menos 76 pessoas só na quinta-feira.

Mohammad al Mughair, diretor dos fornecimentos médicos da agência, afirmou que o número de mortos se deve à crescente violência israelita em torno dos pontos de distribuição de ajuda.

Mais de 56.000 palestinianos - na sua maioria civis - foram mortos em Gaza desde outubro, segundo as autoridades sanitárias do território.

A ONU reconhece que os números do Ministério da Saúde são credíveis.

Segundo a agência noticiosa palestiniana WAFA, cerca de 11.000 palestinianos estão soterrados pelos escombros das casas aniquiladas.

No entanto, os peritos afirmam que o número real de mortos excede significativamente o que as autoridades de Gaza comunicaram, estimando que poderá rondar os 200.000.

A população de Gaza, de mais de dois milhões de habitantes, enfrenta uma fome generalizada após quase nove meses de ataques e bloqueios por parte de Israel.

Embora Israel tenha começado a autorizar a entrada de ajuda limitada no território no final de maio, a ONU e os grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que os alimentos e os medicamentos continuam a ser escassos e que a distribuição é caótica, sendo frequentes os relatos de que as forças israelitas disparam contra civis que se reúnem para receber alimentos.

O Ministério da Saúde de Gaza afirma que Israel já matou cerca de 550 pessoas perto de pontos de distribuição de ajuda desde finais de maio.