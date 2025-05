Fahrettin Altun, Diretor das Comunicações da Türkiye, apelou a uma frente mundial de meios de comunicação social unida e orientada para a verdade, durante o seu discurso na Reunião do Grupo de Notícias e Fórum Global de Notícias da União de Radiodifusão Ásia-Pacífico (ABU), realizada em Istambul.

Num discurso perante profissionais dos meios de comunicação social de diversas regiões durante a Reunião do Grupo de Notícias e do Fórum Global de Notícias da União de Radiodifusão Ásia-Pacífico (ABU), realizada em Istambul, na quinta-feira, Altun sublinhou a necessidade urgente de enfrentar os desafios que o jornalismo enfrenta atualmente - desde a disrupção digital à desinformação global - e de restaurar a justiça e a precisão nas narrativas dos meios de comunicação social.

“O jornalismo centrado na verdade deve prevalecer"

Altun afirmou que o principal desafio no atual ecossistema global dos meios de comunicação social é garantir que o jornalismo permaneça enraizado na verdade. Sublinhou a necessidade de colaboração e de uma representação inclusiva das sociedades globais, livre de estereótipos e de marginalização.

“Só os profissionais dos meios de comunicação social empenhados em descobrir a verdade, sem preconceitos nem medos, podem enfrentar este desafio”, afirmou. Altun acrescentou que a ABU, que alcança mais de quatro mil milhões de pessoas em todo o mundo, é uma das principais instituições capazes de responder a esta necessidade urgente.

Criticou o domínio dos fluxos de informação centrados no Ocidente, que moldaram as narrativas globais desde o século XIX, argumentando que contribuíram para o conflito e a divisão, em vez da coexistência. Altun alertou também para uma nova era de injustiça mediática, agora potenciada por tecnologias como a inteligência artificial.

Uma dessas ameaças é a “ditadura dos algoritmos” imposta pelas empresas ocidentais de redes sociais, que acusou de produzir conteúdos manipulados e tendenciosos, adaptados a públicos específicos, reforçando assim a opressão e o domínio sob o pretexto da conetividade.

“As atrocidades de Israel são um genocídio apoiado pela IA"

Em relação a Gaza, Altun condenou a ofensiva militar de Israel, descrevendo-a como “um genocídio apoiado por todo o poder militar e tecnológico”. Os crimes de Israel devem ser denunciados de forma inequívoca, independentemente dos custos.

“Há uma realidade horrível na Palestina que as palavras têm dificuldade em expressar”, afirmou. “O que o governo israelita está a fazer a civis inocentes em território palestiniano é uma carnificina sem limites e deve ser gritada dos céus.”

Altun recordou o recente despedimento de um engenheiro de software de uma grande empresa tecnológica mundial por ter falado em apoio à Palestina. Esse engenheiro, disse, expôs a forma como Israel explora as tecnologias de IA nos seus ataques e rotulou a ofensiva como “o primeiro genocídio apoiado por IA do mundo”.

Destacando o recente ataque de Israel a um grupo de diplomatas - incluindo um funcionário do consulado turco - na cidade ocupada de Jenin, na Cisjordânia, Altun disse que o incidente revelou mais uma vez a “ilegalidade e brutalidade sistemáticas” de Israel.

TRT Global - Türkiye condena os disparos israelitas contra diplomatas em Jenin e exige responsabilização Ancara critica Israel depois de soldados israelitas terem aberto fogo contra diplomatas em Jenin, incluindo um funcionário consular turco, classificando o acto como uma grave violação do direito internacional e apelando à condenação global. 🔗

Ataques contra jornalistas

Altun prestou homenagem aos jornalistas que arriscaram e perderam a vida para fazer reportagens a partir de Gaza.

Entre eles, mencionou o repórter da TRT Arabi Rubai Khalid, que recebeu a notícia de que a casa da sua família estava a ser bombardeada em direto; o operador de câmara da TRT Sami Shahada, que se comprometeu a continuar a trabalhar apesar de ter perdido uma perna; e Said Abu Nebhan, da Agência Anadolu, morto por fogo israelita em 10 de janeiro.

“Desde 7 de outubro de 2023, Israel matou 222 jornalistas - mais do que o número de jornalistas mortos em todas as guerras do século passado”, afirmou.

“Estes corajosos jornalistas nunca deixaram de relatar a verdade, mesmo sob fogo. Como disse o Presidente Erdogan, eles abriram um corredor de comunicação de Gaza para o mundo”.

Agradeceu às emissoras públicas da Türkiye, em particular à TRT e à Agência Anadolu, pelos seus “esforços dedicados para manter vivo esse corredor”.