O Prémio Europa 2025 foi atribuído à cidade de Gaziantep, no sudeste da Türkiye, anunciou a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (PACE).



O prémio é atribuído todos os anos à cidade mais ativa na promoção do ideal europeu.



Em comunicado, a PACE afirma que Gaziantep tem 25 cidades-irmãs, incluindo Duisburg, na Alemanha, Celje, na Eslovénia, Ostrava, na República Checa, e Braga, em Portugal.



“É um importante pólo económico, conhecido pelo seu sector industrial, em particular nos têxteis e na indústria transformadora, e é a primeira cidade da Türkiye a implementar um plano de ação contra as alterações climáticas”, refere o comunicado.



A PACE disse que Gaziantep também está focada na sustentabilidade, no desenvolvimento urbano, nas aplicações de cidades inteligentes, na conservação ambiental e no bem-estar dos seus habitantes.

A cidade já foi premiada com o Rótulo Europeu de Excelência em Governação e é membro de 28 redes internacionais, incluindo a Eurocities, a Energy Cities, a Rede de Cidades Criativas da UNESCO e a União de Municípios da Türkiye.



Criado em 1955 pela PACE, o Prémio Europa é a mais alta distinção atribuída a uma cidade europeia pelas suas ações no domínio europeu.



O prémio inclui um troféu, uma medalha, um diploma e uma bolsa que será utilizada para uma visita de estudo às instituições europeias para os jovens da cidade vencedora.