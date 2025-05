O Presidente da Câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, foi detido na quarta-feira, juntamente com dezenas de outras pessoas, no âmbito de uma investigação sobre corrupção no município metropolitano da Türkiye.

A Procuradoria-Geral de Istambul declarou em comunicado oficial: “No âmbito das investigações conduzidas pela nossa Procuradoria-Geral, o Tribunal de Primeira Instância decidiu prender o suspeito, Ekrem Imamoglu, acusado de criar e dirigir uma organização criminosa, aceitar subornos, extorsão, registo ilegal de dados pessoais e interferência num concurso, no quadro de uma investigação financeira”.

O tribunal, no entanto, decidiu não deter formalmente Imamoglu no âmbito da investigação sobre o terrorismo.

“No que diz respeito ao suspeito Ekrem Imamoglu, embora haja fortes suspeitas de que tenha ajudado uma organização terrorista armada, foi considerado desnecessário tomar outras medidas nesta fase, uma vez que já foi ordenada a sua detenção por crimes financeiros”, afirmou o tribunal.

A Procuradoria-Geral de Istambul abriu um inquérito contra Imamoglu e 99 outros suspeitos, acusando-os de chefiar uma organização criminosa, participação numa organização criminosa, desvio de fundos, suborno, fraude agravada, aquisição ilícita de dados pessoais e manipulação de concursos públicos.

Após os procedimentos processuais na esquadra de polícia, vários suspeitos foram transferidos para o Tribunal de Istambul, em Caglayan, onde foram ouvidos perante o juiz de serviço.

Envolvimento com a organização terrorista PKK/KCK

Imamoglu é igualmente acusado de envolvimento numa iniciativa de “consenso urbano” que alegadamente procurava expandir a influência da organização terrorista PKK/KCK nas zonas urbanas.

O tribunal ordenou a detenção de Imamoglu, que depôs na sede da polícia de Istambul na sexta-feira e no sábado sobre alegações relacionadas com corrupção.

Foi então transferido para a Procuradoria-Geral de Istambul para ser interrogado antes de ser levado a tribunal juntamente com outros 99 suspeitos.

Murat Ongun, um assessor de Imamoglu e presidente da Medya Inc. - uma empresa detida pelo município - juntamente com o diretor-geral da Imamoglu Insaat Company, Tuncay Yilmaz, foram também detidos no âmbito da investigação.

Imamoglu e todos os outros suspeitos negaram as acusações.