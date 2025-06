Quando se conhece Ozge Dogan, fundadora e diretora executiva do escritório familiar Karman Beyond, o que primeiro chama a atenção não é o seu título, nem a sua idade, mas a clareza com que fala sobre legado, responsabilidade e transformação.

Com apenas 29 anos, ela não está apenas a construir o primeiro escritório multifamiliar independente da Türkiye - está a remodelar a própria narrativa em torno da riqueza, da sucessão e da mudança geracional nos mercados emergentes.

Em declarações à TRT World à margem do Fórum Económico do Catar 2025, recentemente realizado em Doha, a energia de Ozge era palpável. “Do meu ponto de vista, este é um lugar interessante para se estar”, afirma, referindo-se ao encontro global de mentes económicas em Doha.

“Há tantos líderes aqui a oferecer ideias reais e ponderadas. É refrescante ouvir conversas centradas no futuro - a incerteza, a volatilidade, o que está para vir e como navegamos na construção de riqueza geracional nos mercados privados e públicos.”

Ozge faz parte de uma nova vaga de líderes da próxima geração que estão a remodelar o mundo da gestão de patrimónios - uma área que, no seu caso, combina a experiência pessoal com a ambição profissional.

No contexto de um escritório multi-familiar, a gestão de patrimónios refere-se a uma abordagem holística para preservar e aumentar os ativos de várias famílias abastadas, muitas vezes ao longo de gerações. Isto inclui tudo, desde a estratégia de investimento e o planeamento da sucessão até à filantropia e à governação.

Como membro da segunda geração de uma família turca abastada, Ozge desempenha um papel ativo na tomada de decisões financeiras da sua família, enquanto se envolve com outras gerações seguintes através de plataformas globais. A sua atenção centra-se na promoção de uma mentalidade de investimento mais ágil, tecnológica e orientada para o impacto - uma mentalidade que se baseia no legado, mas não está limitada por ele.

Da frustração aos alicerces

O caminho de Ozge para as finanças foi moldado menos por formação formal e mais por necessidade pessoal - nascida do peso da herança e da tentativa de gerir eficazmente os activos da sua família. “Sou natural da Türkiye e pertenço à segunda geração de uma família que criou riqueza. A minha formação é em Direito. Não sou do mundo financeiro”, explica com franqueza.

Quando se viu confrontada com o processo de tomada de decisões para gerir o património da sua família, sentiu-se sobrecarregada. “Foi frustrante como jovem membro da família... Queremos preservar e fazer crescer o que temos, e só queremos algo - só queremos compreender uma perspetiva mais livre de conflitos e uma perspetiva holística da gestão do património, que é diferente da gestão de um ativo, certo?”

Acabou por se deparar com o conceito de “escritório familiar” quando estava em Londres - uma descoberta que mudou a sua vida. “Apaixonei-me por ele... Se não consigo encontrar um na Türkiye, porque não posso construir um?”

E assim, o Karman Beyond nasceu em 2021 - um escritório multifamiliar que opera em Istambul, Londres e Dubai, projetado não apenas para administrar a riqueza geracional, mas também para navegar na dinâmica única das famílias de mercados emergentes.

Juventude, perspicácia e uma perspetiva diferente

Há um estereótipo comum de que os gestores de patrimónios são mais velhos, conservadores e tradicionalmente experientes - mas Ozge quebra esse molde. “O facto de desempenhar esta função abriu as portas a espaços que nunca imaginei”, reflete. “Toda a gente fala da próxima geração, mas raramente se vêm membros dessa próxima geração a falar por si próprios.”

Ela acredita que a sua perspetiva - como alguém que nasceu na riqueza em vez de a ter construído - lhe permite estabelecer uma ligação mais profunda com as famílias em transição. “Há uma diferença entre construir riqueza e nascer na riqueza - a mentalidade é diferente”, observa.

Embora reconheça os limites dos seus próprios conhecimentos, salienta a importância do trabalho de equipa e da experiência. “Tenho 29 anos, mas a pessoa mais nova a seguir mim na minha equipa tem 42 anos. E não se trata de preconceito de idade... têm uma experiência fantástica, que é necessária na gestão de património”.

O que a distingue verdadeiramente é a sua autenticidade e experiência de vida. “No início, não tinha todas as respostas”, admite. “Mas, no final das contas, eu sou uma das responsáveis pelas decisões. Os meus pais e eu fazemos escolhas em conjunto. Por isso, fazer parte da família e da geração seguinte dá-me uma perspetiva única - acho que isso ajuda muito.”

O futuro do património impulsionado pela tecnologia

Ozge vê a próxima geração como portadora de uma filosofia de investimento mais ágil, tecnológica e orientada por objetivos. Tradicionalmente, a riqueza era construída através do sector imobiliário ou dos mercados públicos”, afirma. “Mas o mundo tornou-se muito mais sofisticado”.

Acredita que a nova geração não se contenta em herdar as estruturas herdadas - quer desenvolvê-las. “Acredito muito na comunidade da nova geração. Não queremos apenas seguir o legado; queremos acrescentar algo a ele”.

A tecnologia, em particular a inteligência artificial, é fundamental para esta mudança. “Estamos mais abertos ao risco, movemo-nos mais rapidamente e somos movidos pela curiosidade. O ritmo da mudança só vai acelerar - e nós estamos preparados para isso.”

Para Ozge, causar um impacto e gerar retorno não são mutuamente exclusivos. “É possível criar riqueza enquanto se faz o bem. É por isso que acredito que a próxima geração é melhor para o mundo.”

A caminho de 2030

O Fórum Económico do Catar 2025 foi realizado sob o tema “O caminho para 2030: Transformar a economia global”. Quando questionada sobre o seu roteiro para 2030, Ozge oferece uma resposta profundamente reflexiva que encapsula a sua filosofia:

“Todos os painéis em que participei [no QEF 2025] ecoaram uma verdade comum: ninguém sabe verdadeiramente o que o futuro nos reserva - e têm toda a razão”, diz ela, acrescentando: “Não é possível prever exatamente para onde o mundo se dirige, mas é possível ter uma noção do que se passa. A chave é posicionar-se de forma ponderada e manter-se exposto a oportunidades suficientes para estar no sítio certo à hora certa ou, pelo menos, ser capaz de reconhecer o que é a “coisa certa” quando ela surge.”

Ela vê-se a si própria a continuar a liderar o caminho na representação das vozes da nova geração e a apoiar mais famílias, especialmente nos mercados emergentes onde a nova riqueza está a crescer rapidamente, mas carece de apoio estruturado. “Estas regiões estão a registar um aumento da riqueza, mas a cultura em torno dessa riqueza é bastante diferente da dos mercados estabelecidos”, afirma.

“Há muita novidade, muitas experiências pela primeira vez - e isso exige uma compreensão diferenciada da cultura e da adaptabilidade.”