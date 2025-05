O Presidente do Quirguistão, Sadyr Japarov, e o seu homólogo tajique, Emomali Rahmon, assinaram na quinta-feira um acordo sobre a fronteira estatal em Bishkek, resolvendo uma disputa de longa data que era fonte de conflitos nos últimos anos.

O documento, que estava em negociação desde 2002, foi assinado no Centro de Coesão, residência oficial do estado no Quirguistão, durante a visita oficial de Rahmon a Bishkek.

Os dois presidentes também emitiram uma declaração conjunta comprometendo-se a tomar todas as medidas necessárias para fortalecer a cooperação económica bilateral.

A fronteira de quase 1.000 quilómetros entre o Quirguistão e o Tajiquistão tem sido um ponto recorrente de conflito, com os confrontos mais graves a registar-se em 2021 e 2022.

Em 2021, três dias de combates resultaram na morte de 36 cidadãos quirguizes e 19 cidadãos tajiques.

Em setembro de 2022, dois dias de confrontos deixaram um total de pelo menos 100 mortos e forçaram a evacuação de cerca de 140.000 pessoas.