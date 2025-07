O Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, teve uma conversa telefónica com o Presidente de Azerbaijão, Ilham Aliyev, para discutir relações bilaterais, bem como acontecimentos regionais e globais, de acordo com uma declaração divulgada pela Presidência da República da Türkiye no sábado.

Durante a conversa, Erdogan disse que a Türkiye e o Azerbaijão continuarão a melhorar as suas relações bilaterais em todos os domínios.

Erdogan reiterou também o apoio da Türkiye aos esforços destinados a estabelecer uma paz duradoura no Cáucaso do Sul.

Referindo-se ao processo em curso da Türkiye, Erdogan disse que o processo lançado com o objetivo de uma "Türkiye sem terrorismo" contribuiria para eliminar organizações terroristas da região.

O presidente turco sublinhou que finalizar com sucesso o processo reforçaria a segurança regional.

Aliyev, por seu lado, destacou a importância do sucesso que a Türkiye alcançou no processo que começou com o objetivo de uma "Türkiye sem terrorismo".

Expressou o seu prazer pelo progresso alcançado e manifestou a sua esperança de que o processo seja finalizado com sucesso e alcance o seu objetivo.