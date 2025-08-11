GUERRA EM GAZA
Israel mata 5 jornalistas da Al Jazeera num ataque à Cidade de Gaza
O ataque a uma tenda de jornalistas na Cidade de Gaza matou cinco repórteres, de acordo com o diretor do Hospital al-Shifa.
Israel matou 5 jornalistas em Gaza, incluindo Al-Sharif. / Foto: Al Jazeera
11 de agosto de 2025

Israel assassinou cinco correspondentes da Al Jazeera num ataque que teve como alvo uma tenda de jornalistas próxima do Hospital Al-Shifa, na parte oeste da Cidade de Gaza.

O canal sediado no Catar citou o Diretor do Complexo Médico Al-Shifa em Gaza, que afirmou: "Os correspondentes da Al Jazeera Anas al-Sharif e Mohamed Qraiqea foram martirizados num ataque israelita à sua tenda."

A Al Jazeera também confirmou no domingo que o ataque matou outro repórter da Al Jazeera Arabic chamado Mohammed Qreiqeh e dois outros operadores de câmara, Ibrahim Zaher e Mohammed Noufal.

"O repórter da Al Jazeera Arabic Anas Al-Sharif e Mohammed Qreiqeh foram mortos num ataque israelita na Faixa de Gaza, com os operadores de câmara Ibrahim Zaher e Mohammed Noufal", informou a Al Jazeera.

Israel também confirmou que assassinou o jornalista, alegando, sem demonstrar, que ele era líder de uma célula do Hamas.

Momentos antes de ser assassinado, al-Sharif, que cobriu os ataques israelita em Gaza desde o início, terá relatado o ataque que o matou.

"Bombardeamento incessante... A agressão israelita intensificou-se nas últimas duas horas na Cidade de Gaza", disse al-Sharif na sua conta no X.

Momentos depois, outros jornalistas anunciaram a sua morte, antes que a Al Jazeera confirmasse.

Última mensagem de Al-Sharif

Após a sua morte, os administradores da sua conta no X publicaram o seu testamento, no qual ele pediu a Allah que o aceitasse entre os mártires e perdoasse os seus pecados passados.

"Minha esperança era que Allah prolongasse a minha vida até que eu pudesse regressar com a minha família e entes queridos à nossa cidade natal original, a ocupada Ascalão, 'Majdal'. Mas a vontade de Allah prevaleceu, e o Seu decreto foi cumprido", disse al-Sharif no seu testamento.

"Vivi a dor em todos os seus detalhes e provei a perda e o luto repetidamente. No entanto, nunca hesitei por um único dia em transmitir a verdade como ela é, sem distorção ou falsificação, esperando que Allah fosse testemunha daqueles que permaneceram em silêncio, daqueles que aceitaram a nossa morte e daqueles que cercaram as nossas vidas, indiferentes aos restos mortais das nossas crianças e mulheres."

No seu testamento, ele confiou ao mundo árabe e muçulmano a Palestina e o seu povo, e os exortou a não permanecerem em silêncio e a serem a ponte que liberta os palestinianos.

Ele também confiou ao mundo a sua família, incluindo a sua mãe, a sua esposa, o seu filho e a sua filha.

"Não se esqueçam de Gaza... E não se esqueçam de mim nas vossas orações sinceras por perdão e aceitação", disse al-Sharif.

O ataque que assassinou al-Sharif matou outras seis pessoas, cinco delas jornalistas.

O assassinato dos cinco jornalistas elevou o número de mortes de profissionais da imprensa na ofensiva israelita em Gaza desde o final de 2023 para 237.

