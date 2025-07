A Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos manteve inalterada a sua taxa de referência dos fundos federais entre 4,25% e 4,50%, como era amplamente esperado.

“Embora as oscilações nas exportações líquidas continuem a afectar os dados, os indicadores recentes sugerem que o crescimento da actividade económica moderou no primeiro semestre do ano”, afirmou a Reserva Federal num comunicado na quarta-feira.

O Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) procura atingir o máximo de emprego e uma taxa de inflação de 2% a longo prazo.

“A taxa de desemprego continua baixa e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas. A inflação mantém-se ligeiramente elevada”, sublinhou.

A Fed afirmou que, ao considerar a extensão e o calendário de ajustamentos adicionais ao intervalo da meta para a política, o FOMC avaliará “cuidadosamente” os dados recebidos, a evolução das perspectivas e o equilíbrio dos riscos.

“O Comité continuará a reduzir as suas detenções de títulos do Tesouro e de títulos de dívida de agências e de títulos garantidos por hipotecas de agências”, acrescentou.

A decisão foi tomada após a incerteza causada pelas tarifas globais do Presidente dos EUA, Donald Trump, e as suas repetidas críticas ao presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, acusando-o de não agir rapidamente quando os riscos económicos aumentam.

Críticas de Trump

Trump exigiu repetidamente que a Fed baixasse as taxas de juro, citando as medidas tomadas pelos bancos centrais europeus, e avisou que os atrasos poderiam paralisar a economia dos EUA.

A decisão também veio na sequência das críticas da administração Trump a um projecto de renovação dos edifícios da Fed na sua sede em Washington.

Durante a visita do Presidente na passada quinta-feira aos edifícios que estão a ser renovados, afirmou que o projecto “teria sido muito melhor se nunca tivesse começado” e comparou-o desfavoravelmente com um dos seus próprios empreendimentos.

“Dito isto, vamos terminar o projecto e, mais importante ainda, baixar as taxas de juro”, afirmou.

Noutro desenvolvimento, Trump estava supostamente a tentar despedir Powell, mas mais tarde negou esses relatos, dizendo que é “altamente improvável” que ele demita o presidente da Fed, mas deixou a porta aberta para tomar medidas contra o chefe do banco central por “possível” fraude.

O banco central manteve a taxa no nível historicamente alto de 5,5% de julho de 2023 a setembro de 2024, antes de baixá-la gradualmente para 4,5%.

Apesar da pressão política, a Fed manteve a taxa inalterada nas últimas cinco reuniões.