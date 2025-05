Com apenas 13 anos, levantou-se-se de cabeça erguida, com o seu cabelo natural, os punhos metaforicamente erguidos contra um sistema institucional que procurava apagar a sua identidade. Quase uma década depois, a ativista sul-africana contra o racismo e a justiça social, autora e empreendedora social Zulaikha Patel continua tão firme na sua determinação como sempre.

Falando à TRT World à margem do NEXT 2025, organizado pela TRT World Forum em Istambul, Patel ofereceu não só uma reflexão sobre o seu percurso pessoal, mas também um poderoso projeto de resistência, recuperação de identidade e busca de cura através da narração de histórias.

“Acredito tanto no antirracismo porque acredito que ele está no centro da resolução de tantas outras questões sociais”, disse Patel à TRT World à margem do NEXT 2025, no sábado.

“No momento em que perdemos a capacidade de ver a humanidade na outra pessoa que parece diferente de nós, é quando o racismo é plantado na fibra da sociedade, e é quando nos dessensibilizamos para a importância de existir num mundo justo e equitativo com pessoas que parecem diferentes de nós”, disse Patel, que se tornou internacionalmente conhecida por liderar um protesto escolar antirracista e mais tarde se tornou uma célebre autora de livros infantis que promovem a identidade negra e o empoderamento.

“E por isso vou continuar a manifestar-me. Porque acho que temos de continuar a falar”, acrescentou Patel, oferecendo não só uma reflexão sobre o seu percurso pessoal, mas também um poderoso projeto de resistência, de recuperação da identidade e de busca da cura através da narração de histórias.

Um momento que desencadeou um movimento

A sua história começa em 2016, na Pretoria Girls' High School, onde Patel, aos 13 anos, liderou um protesto contra as regras da escola que proibiam os alunos negros de usarem o seu cabelo natural em afros ou rastas. As regras também restringiam a utilização de línguas africanas no campus.

“Iniciei um movimento contra o racismo institucionalizado chamado #StopRacismAtPretoriaGirlsHigh”, recorda Patel. “De certa forma, isso realça o estado atual da África do Sul, onde, por muito que o regime do apartheid tenha deixado de ser constitucionalizado, o racismo não desapareceu. O que era então constitucionalizado foi agora privatizado e institucionalizado”.

O movimento desencadeou uma conversa a nível nacional que, como ela salientou, “nunca tinha sido desencadeada desde o fim do apartheid - uma conversa sobre identidade, sobre resistência, sobre racismo”.

Para Patel, o protesto não foi apenas um desafio às regras discriminatórias. Foi o desabrochar de uma missão para toda a vida. “Tendo crescido no seio de uma família inter-racial - o meu pai é indiano e a minha mãe é uma mulher negra sul-africana - tive oportunidade de ver em primeira mão o racismo devido ao facto de a minha identidade não ser bem recebida ou compreendida”, explicou.

Ela atribui a sua consciência política ao facto de ter crescido durante os primeiros anos da democracia sul-africana, onde as tensões raciais ainda persistiam apesar do fim do apartheid.

Inspirando-se em Frantz Fanon, sublinhou que “cada geração tem a sua própria missão”, acrescentando que “a geração de Nelson Mandela trouxe uma missão para a África do Sul”: “A geração de Nelson Mandela trouxe a emancipação política. Mas a emancipação política não existe sem a emancipação económica e mental. As leis podem mudar, mas as pessoas têm de mudar”.

A caneta como arma

O ativismo de Patel depressa tomou forma literária. Aos 17 anos, começou a escrever o seu primeiro livro, My Coily Crowny Hair, que foi publicado aos 19 anos. Destinado às crianças, o livro conta a história de Lisa Khanya, uma rapariga que aprende a amar o seu cabelo afro natural através de uma viagem guiada pela mãe e pela avó.

“O cabelo africano é mais do que apenas cabelo - é identidade, ancestralidade, património. É um símbolo de resistência”, disse ela, explicando os temas do seu livro. “Comecei a escrever livros para crianças porque acredito que as crianças se tornam naquilo que lêem... particularmente as crianças africanas, que precisam de ver as suas identidades representadas de forma positiva.”

As suas histórias não são apenas para os mais novos, mas também para os adultos que já foram crianças a quem foi negada essa validação. “Escrevo-as também para adultos, para curar a sua criança interior”, afirma. “Ver a sua identidade ser representada de forma positiva é curativo”.

Em 2023, Patel lançou Brave Like Me, um guia para crianças sobre ativismo e coragem. “Ensina as crianças a serem corajosas, a usarem as suas vozes e que o ativismo não tem idade nem tamanho. A coragem também não tem idade nem tamanho”.

Patel acredita que a narração de histórias - seja escrita, visual ou performativa - desempenha um papel fundamental na jornada de cura do trauma racial. “Quando vemos uma identidade sub-representada representada de forma positiva, isso faz-nos respeitar essa identidade”, explicou. “Porque quando não se vê algo durante muito tempo, nunca se compreende o seu significado”.

A autora espera que os seus livros possam desafiar preconceitos de longa data não só entre leitores negros ou marginalizados, mas também entre o público branco. “Escrevo livros para toda a gente, não apenas para as pessoas que sofreram traumas raciais. “Espero que as pessoas de ascendência europeia, ao verem os meus livros, possam começar a mudar os seus pensamentos raciais subjacentes e a compreender o significado das identidades sub-representadas.”

O próximo capítulo

Enquanto o mundo assiste a uma nova geração de activistas a redefinir os contornos da resistência, Patel continua a inspirar com clareza e convicção. Então, o que é que Zulaikha Patel vai fazer a seguir?

“Temos de continuar a defender um mundo que seja justo e um mundo que acredite nos direitos humanos - não apenas para uma minoria de indivíduos, mas para todas as pessoas”, disse ela. “E um mundo que seja verdadeiramente antirracista”.

Seja através de protestos ou de publicações, Patel permanece inabalável na sua luta pela justiça. A sua vida é um testemunho do poder do ativismo liderado por jovens, da importância da recuperação da identidade e do potencial de cura da narração de histórias.

Como ela própria afirma com veemência: “O ativismo não tem idade. A coragem não tem tamanho”.