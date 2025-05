A China prometeu “lutar até ao fim” contra as novas taxas alfandegárias de 50 por cento ameaçadas pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agravando ainda mais uma guerra comercial que já eliminou triliões de dólares dos mercados globais.

“Se os EUA insistirem em seguir o seu próprio caminho, a China vai lutar até ao fim”, disse um porta-voz do Ministério do Comércio de Pequim na terça-feira, acrescentando que a ameaça de Trump “expõe mais uma vez a natureza chantagista dos EUA”.

“Se os Estados Unidos da América aumentarem as suas medidas tarifárias, a China tomará resolutamente contra-medidas para salvaguardar os seus próprios direitos e interesses”, disse o ministério.

O ministério reiterou que procura “dialogar” com os Estados Unidos da América e que “não há vencedores numa guerra comercial”.

Trump abalou a economia mundial na semana passada com a imposição de tarifas abrangentes que levantaram o espectro de uma recessão internacional, mas excluiu qualquer pausa na sua política comercial agressiva, apesar de uma dramática liquidação dos mercados.

Pequim - o principal rival económico de Washington - respondeu anunciando as suas próprias tarifas de 34% sobre os produtos norte-americanos, que entrarão em vigor na quinta-feira, num confronto entre as duas maiores economias do mundo.

A rápida retaliação da China valeu a Trump um novo aviso de que iria impor taxas adicionais se Pequim recusasse a parar de resistir à sua barragem de tarifas - elevando as taxas globais sobre os produtos chineses para 104%.

“Tenho um grande respeito pela China, mas eles não podem fazer isto”, disse Trump na Casa Branca. " Vamos tentar uma vez... E digo-vos mais, é uma honra fazê-lo".

A China reagiu rapidamente, criticando o que chamou de “chantagem” dos EUA e dizendo que “nunca aceitaria” tal ação.

Turbulência no mercado

As tarifas de Trump já tiveram um impacto dramático nos mercados nos últimos dias, com o Hang Seng de Hong Kong a cair a pique 13,2% na segunda-feira — o seu pior dia desde a crise financeira asiática — antes de reduzir algumas dessas perdas na abertura da sessão comercial na terça-feira.

As acções de Wall Street terminaram em baixa, depois de uma sessão volátil, com o Dow e o S&P 500 a terminarem em baixa.

Triliões de dólares foram eliminados das avaliações combinadas do mercado de acções nas últimas sessões.

Trump voltou a insistir na segunda-feira, dizendo que “não estava a pensar” em qualquer pausa na implementação das tarifas.

O Presidente norte-americano também não se reuniu com a China por causa das tarifas, mas disse que os Estados Unidos estavam prontos para conversar com qualquer país disposto a negociar.

Depois de as acções terem sofrido um enorme golpe em Xangai na segunda-feira, o banco central da China emitiu uma declaração antes do reinício das negociações na terça-feira para sublinhar que estava a apoiar um fundo soberano que compra fundos negociados em bolsa para estabilizar o mercado.

Com os investidores à procura de um alívio para a guerra comercial, as acções em Tóquio subiram na terça-feira, depois de o secretário do Tesouro, Scott Bessent, ter sugerido numa entrevista à Fox News que o Japão teria “prioridade” nas negociações sobre as tarifas dos EUA, “só porque se apresentaram muito rapidamente”.

Uma tarifa "básica" de 10% sobre as importações norte-americanas de todo o mundo entrou em vigor no sábado, e vários países serão afectados por tarifas mais elevadas a partir de quarta-feira, incluindo a cobrança de 34% para produtos chineses, bem como 20% para produtos da UE.

Vários países procuraram negociar, disse Bessent à Fox News, acrescentando que “através de boas negociações, tudo o que faremos é ver os níveis baixarem”.

Durante o encontro com o Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o primeiro líder a pressionar Trump pessoalmente sobre as taxas, o Presidente dos EUA disse: "Pode haver tarifas permanentes e também pode haver negociações, porque há coisas que precisamos para além das tarifas".

Os ministros do Comércio da UE reuniram-se em Luxemburgo, na segunda-feira, para discutir a resposta do bloco, com a Alemanha e a França a defenderem um imposto dirigido aos gigantes tecnológicos dos EUA.

O ministro francês do Comércio, Laurent Saint-Martin, afirmou que “não devemos excluir qualquer opção sobre bens e serviços”.

O bloco de 27 países deve “abrir a caixa de ferramentas europeia, que é muito abrangente e também pode ser extremamente agressiva”, disse.