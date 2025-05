O Presidente da Tunísia, Kais Saied, demitiu o Primeiro-Ministro Kamel Madouri na noite de quinta-feira, segundo um comunicado do seu gabinete, numa altura em que o país se debate com grandes problemas económicos.



Madouri, que só foi nomeado em agosto passado durante uma grande remodelação do Governo, foi substituído por Sarra Zaafrani Zenzri, anteriormente Ministra das Obras Públicas, segundo um comunicado oficial.



Saied manifestou nas últimas semanas a sua insatisfação com o desempenho do governo.



A Tunísia, profundamente endividada, está mergulhada em graves dificuldades económicas e financeiras, com um crescimento lento e uma elevada taxa de desemprego.



O Presidente, que tem plenos poderes para demitir ministros e juízes, nomeou Madouri primeiro-ministro em agosto de 2024.



Na altura, substituiu também 19 outros ministros, justificando a sua decisão com imperativos de “interesse supremo do Estado” e de “segurança nacional”.



Saied tornou-se presidente em 2019 e a Tunísia foi a única democracia a emergir da Primavera Árabe.



Em 2021, Saied tomou o poder de forma avassaladora, o que, segundo os críticos, deu início a um retrocesso das liberdades e dos direitos democráticos.



Mas os defensores de Saied dizem que ele honrou a sua promessa de lutar contra a corrupção e a ineficiência que assolaram a Tunísia durante décadas.



Ainda assim, o país do norte de África, com mais de 12 milhões de habitantes, sofre de escassez esporádica de produtos básicos como o leite, o açúcar e a farinha, e o desemprego é elevado.

O crescimento económico anual da Tunísia está projetado em apenas 1,6% para 2025, de acordo com o FMI.



A dívida ronda os 80% do PIB, em comparação com 67% antes de Saied assumir o cargo em 2019.



Saied foi reeleito em outubro de 2024 com uma esmagadora maioria de mais de 90%, numa eleição marcada por uma afluência às urnas inferior a 30%.



Em fevereiro, demitiu a Ministra das Finanças, Sihem Boughdiri Nemsia, a meio da noite, substituindo-a pela magistrada Michket Slama Khaldi.