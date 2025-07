Washington manifestou a sua indignação pelo anúncio do Presidente francês, Emmanuel Macron, de que a França irá reconhecer formalmente um estado palestiniano na Assembleia Geral da ONU em setembro.

"Os Estados Unidos rejeitam fortemente o plano de Emmanuel Macron de reconhecer um estado palestiniano na Assembleia Geral da ONU", escreveu o Secretário de Estado Marco Rubio no X na quinta-feira à noite.

"Esta decisão imprudente apenas serve a propaganda do Hamas e atrasa a paz. É uma bofetada nas vítimas de 7 de outubro", acrescentou, referindo-se a um ataque transfronteiriço de 7 de outubro de 2023 pelo grupo de resistência palestiniano.

Macron declarou na quinta-feira a sua intenção de reconhecer a Palestina durante o encontro anual de líderes mundiais em Nova Iorque, dizendo numa carta pública dirigida ao Presidente palestiniano Mahmoud Abbas: "Tenho a honra de confirmar que, à luz dos vossos compromissos, a França reconhecerá plenamente a Palestina como Estado quando for à Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro."

"Ao fazê-lo, a França dará uma contribuição decisiva para a paz no Médio Oriente e mobilizará todos os seus parceiros internacionais que desejem participar", acrescentou.

Primeiro membro do G7 a reconhecer a Palestina

O Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, criticou a decisão de Macron, dizendo que o reconhecimento nas condições atuais "recompensa o terror e corre o risco de criar outro representante iraniano, tal como Gaza se tornou."

O Embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, ironizou o reconhecimento de Macron de um estado palestiniano, escrevendo o seguinte no X: "A 'declaração' unilateral de Macron de um estado 'palestiniano' não disse ONDE seria. Posso agora revelar exclusivamente que a França oferecerá a Riviera Francesa e a nova nação chamar-se-á 'Franc-en-Stine'."

A França tornar-se-á o primeiro membro do G7 – um grupo das maiores economias avançadas do mundo – a reconhecer um estado palestiniano. Atualmente, 147 dos 193 estados-membros da ONU reconhecem oficialmente o Estado da Palestina.

O Vice-Presidente palestiniano Hussein Al Sheikh saudou a decisão de Macron, chamando-lhe um reflexo do "compromisso da França com o direito internacional e o seu apoio ao direito do povo palestiniano à autodeterminação."

A decisão surge também em meio à ofensiva brutal de Israel em Gaza desde 7 de outubro de 2023, que matou quase 60.000 palestinianos, a maioria mulheres e crianças.

A campanha militar devastou o enclave, colapsou o sistema de saúde e levou a grave escassez alimentar.