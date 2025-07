A Coreia do Norte forneceu consistentemente à Rússia mais de 12 milhões de projéteis de artilharia de 152 mm para ajudar Moscovo na sua guerra contra a Ucrânia, reportou a Yonhap News no domingo, citando a inteligência militar da Coreia do Sul.

Um relatório da Agência de Inteligência de Defesa (DIA) partilhado com um deputado do principal partido da oposição, afirma que se estima que a Coreia do Norte tenha enviado 28.000 contentores cheios de armas e projéteis de artilharia.

"Se calculado com projéteis únicos de 152 mm, presume-se que o número de projéteis fornecidos tenha alcaçado mais de 12 milhões", disse a DIA, sob o Ministério da Defesa.

No final de junho, a agência de inteligência da Coreia do Sul afirmou que a Coreia do Norte provavelmente enviará mais tropas para a Rússia nos próximos dois meses.

A Coreia do Norte enviou milhares de soldados para ajudar a Rússia na guerra da Ucrânia após a assinatura de um tratado de parceria estratégica pelo líder Kim Jong Un e o Presidente russo Vladimir Putin em Pyongyang, em junho de 2024, e esforços de reconstrução na região de Kursk que faz fronteira com a Ucrânia.

Em abril, a agência de espionagem da Coreia do Sul afirmou que a Coreia do Norte provavelmente sofreu 4.700 baixas enquanto lutava ao lado das forças russas na guerra Rússia-Ucrânia, com 600 mortes confirmadas.