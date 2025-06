Um barco de ajuda humanitária com 12 ativistas a bordo chegou à costa egípcia e está a aproximar-se do território palestiniano sitiado, informaram os organizadores.

Num comunicado divulgado em Londres no sábado, o Comité Internacional para Quebrar o Cerco de Gaza, uma organização membro da coligação da frota, afirmou que o barco entrou em águas egípcias.

O grupo afirmou que continua em contacto com organismos internacionais jurídicos e de direitos humanos para garantir a segurança das pessoas a bordo, alertando que qualquer interceção constituiria «uma violação flagrante do direito internacional humanitário».

Um eurodeputado a bordo do navio exortou os governos a «garantir a passagem segura da Flotilha da Liberdade».

«Estamos agora a navegar ao largo da costa egípcia», disse uma ativista à AFP. «Estamos todos bem», acrescentou.

O Madleen, parte da Coligação Flotilha da Liberdade, partiu da Sicília na semana passada com uma carga de ajuda humanitária «para quebrar o bloqueio de Israel a Gaza».

Massacre sem fim à vista

O território palestino já estava sujeito ao bloqueio naval israelita mesmo antes do 7 de outubro de 2023, e Israel já havia reforçado o bloqueio com ações militares no passado.

Em 2010, um ataque israelita ao navio turco Mavi Marmara, que fazia parte de uma frota de ajuda humanitária semelhante que tentava romper o bloqueio, resultou na morte de 10 civis.

Em maio, outro navio da Flotilha da Liberdade, o Conscience, relatou ter sido alvo de um ataque com drones enquanto se dirigia para Gaza, levando Malta a enviar navios de resgate em resposta ao seu pedido de socorro. Não houve relatos de vítimas.

No início da sua viagem, o Madleen mudou de rota perto da ilha grega de Creta após receber um sinal de socorro de um barco de migrantes que estava a afundar.

Os ativistas resgataram quatro migrantes sudaneses que tinham saltado ao mar para evitar serem devolvidos à Líbia. Os quatro foram posteriormente transferidos para um navio da Frontex da UE.

Lançada em 2010, a Coligação Flotilha da Liberdade é uma coligação de grupos que se opõem ao bloqueio da ajuda humanitária a Gaza que Israel impôs em 2 de março e que só foi parcialmente aliviado desde então.

Israel tem enfrentado uma crescente condenação internacional pela crise humanitária resultante no território, onde as Nações Unidas alertaram que toda a população de mais de dois milhões de pessoas está em risco de fome.