O Sudão acusou, nesta segunda-feira, as Forças de Suporte Rápido (RSF), uma força paramilitar, de executar mais de 31 civis desarmados a oeste da capital, Cartum.

“Mais uma vez, a milícia das RSF confirma a sua natureza criminosa e terrorista, ao estar a travar uma guerra por procuração em nome do seu patrocinador regional contra o povo sudanês e o seu estado nacional”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Sudão num comunicado.

“Este último crime terrorista, que chocou a consciência de todos, envolveu a execução a sangue frio de mais de 31 civis desarmados no domingo, em Omdurman”, acrescentou o comunicado.

No domingo, a Rede de Médicos do Sudão relatou que forças da RSF mataram 31 pessoas, incluindo crianças, no bairro de Al-Salha, em Omdurman. Ativistas partilharam vídeos nas redes sociais que mostravam indivíduos em uniformes da RSF a atirar contra um grupo de pessoas.

No entanto, a RSF negou responsabilidade num comunicado no domingo, alegando que os indivíduos armados vistos nos vídeos a executar civis não faziam parte das suas fileiras. Já há algumas semanas, que várias partes de Omdurman têm sido palco de confrontos entre o exército sudanês e militantes da RSF, enquanto o grupo defende os seus últimos redutos no estado de Cartum.

Separadamente, confrontos violentos irromperam entre o exército e a RSF na cidade de Al Fasher, capital do estado de Darfur do Norte, de acordo com um comunicado militar. Enquanto isso, o Comité de Coordenação da Resistência de Al Fasher, um movimento civil de base, afirmou que “combates intensos e contínuos, envolvendo armas leves e pesadas, estão a verificar-se hoje em toda a cidade.”

Num comunicado, o comité informou que várias cozinhas de caridade e centros de distribuição de refeições suspenderam temporariamente as suas operações até que a situação acalme, “devido às condições severas que a cidade enfrenta atualmente.” O comité destacou que “com a intensificação dos bombardeamentos deliberados e violentos, preparar uma refeição quente tornou-se um risco de vida para cozinheiros e voluntários.”

As cozinhas de caridade fornecem refeições quentes para dezenas de milhares de residentes e pessoas deslocadas internamente em Al Fasher, muitos dos quais têm sofrido sob o cerco imposto pela RSF há mais de um ano.

Desde 15 de abril de 2023, a RSF tem travado combates contra as forças sudanesas pelo controlo do país, resultando em milhares de mortes e numa das piores crises humanitárias do mundo. Mais de 20.000 pessoas já morreram e 15 milhões foram forçadas a deslocar-se, de acordo com a ONU e as autoridades locais. Investigações de académicos dos EUA, no entanto, estimam o número de mortos em cerca de 130.000.