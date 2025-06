Quando o Corredor Económico China-Paquistão (CPEC) arrancou em 2015, os títulos dos jornais eram previsíveis: megaprojeto, mudança de jogo geopolítico, armadilha da dívida ou milagre do desenvolvimento. Ninguém mencionou as mulheres. Porquê? O CPEC era sobre estradas e caminhos-de-ferro, não sobre direitos e representação.

E, no entanto, quase uma década depois, está a fazer o que décadas de esquemas de capacitação financiados por doadores muitas vezes não conseguiram: dar às mulheres paquistanesas, especialmente em áreas remotas e mal servidas, os meios para trabalhar, mover-se e participar na economia. Não através de retórica ou de promessas políticas, mas através de estradas, eletricidade e transportes públicos.

Esta não é a história de uma iniciativa de género do topo para a base. É a história de como as infraestruturas, quase acidentalmente, se tornaram a ferramenta mais eficaz de capacitação das mulheres no Paquistão.

O CPEC é frequentemente criticado como uma aposta geopolítica, enquadrada por preocupações com a dívida, a concorrência estratégica e a influência chinesa. Mas enquanto os decisores políticos debatem as suas implicações globais, está a ocorrer uma transformação mais silenciosa no interior do Paquistão.

Em cidades e aldeias há muito negligenciadas, as mulheres estão a participar na economia pela primeira vez porque as estradas as ligam, a eletricidade é mais fiável e os transportes estão finalmente ao seu alcance. O que anos de promessas políticas não conseguiram concretizar, as infraestruturas estão a começar a tornar possível.

Para milhões de mulheres, especialmente nas zonas rurais do Paquistão, a mobilidade foi o primeiro obstáculo. A falta de infraestruturas tornava as deslocações inseguras, longas ou mesmo impossíveis. A educação e o trabalho não eram negados apenas pela cultura, mas também por estradas em ruínas, transportes pouco fiáveis e falta de energia. Esta situação está a começar a mudar.

Veja-se o caso de Gilgit-Baltistan. O turismo no norte está a crescer graças à expansão da autoestrada Karakoram e, como resultado, as empresas lideradas por mulheres, como o Bozlanj Café, em Hunza, estão a prosperar.

O café, gerido inteiramente por mulheres locais, serve agora um fluxo constante de visitantes. Com um melhor acesso, surgiram receitas consistentes, emprego estável e uma rara sensação de autonomia numa região onde as oportunidades económicas para as mulheres eram praticamente inexistentes.

Antes das atualizações do CPEC, a maioria das mulheres locais trabalhava informalmente, se é que o faziam, e poucas se imaginavam a gerir uma empresa. A mudança não é apenas económica, é também cultural.

Os funcionários do Ministério do Planeamento, Desenvolvimento e Iniciativas Especiais do Paquistão descreveram repetidamente o CPEC como uma ferramenta para o desenvolvimento inclusivo, citando o seu papel na redução das disparidades regionais e na expansão do acesso ao emprego em regiões carenciadas. Estes objetivos oficiais começam agora a materializar-se no terreno.

Energia e emprego

Na Caxemira administrada pelo Paquistão, onde os empregos qualificados para as mulheres eram raros, os projetos energéticos ligados ao CPEC criaram oportunidades no local para as engenheiras que anteriormente tinham de se deslocar ou abandonar a profissão. Com a escassez de funções técnicas e a mobilidade limitada, muitas mulheres qualificadas limitavam-se a ficar em casa. Agora, as infraestruturas trouxeram-lhes emprego.

O impacto faz-se sentir em todo o país. No Punjab, as fábricas têxteis de Faisalabad estão a crescer graças à melhoria do fornecimento de energia no âmbito do CPEC. A eletricidade fiável criou empregos estáveis, especialmente para as trabalhadoras semiqualificadas. A Cidade Industrial Allama Iqbal, uma das zonas económicas especiais do CPEC, está a tornar-se rapidamente um centro de emprego para as mulheres, e não apenas para os homens.

Elas têm agora empregos a longo prazo numa província onde o trabalho industrial é o principal motor da participação das mulheres na força de trabalho formal.

Depois, há Lahore, a capital da cultura do Paquistão. Aqui, a linha laranja do metro melhorou a mobilidade urbana de milhares de mulheres.

Os transportes públicos fiáveis e acessíveis facilitaram o acesso ao emprego e à educação em toda a cidade, reduzindo a dependência de aplicações de transporte dispendiosas e diminuindo a exposição ao assédio durante as deslocações em veículos partilhados e apertados.

Para muitas mulheres, esta mudança de deslocação diária significa a diferença entre ficar em casa e aparecer.