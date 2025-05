O estudante da Universidade de Columbia Mohsen Mahdawi, que foi detido pelas autoridades de imigração dos EUA no início deste mês aquando da sua entrevista para obtenção de cidadania, desafiou as autoridades, depois de um juiz federal ter ordenado a sua libertação sob fiança.

Num breve discurso à porta de um tribunal em Vermont, na quarta-feira, Mahdawi dirigiu-se ao Presidente dos EUA, Donald Trump, e ao seu governo, que decidiu revogar os vistos dos estudantes estrangeiros pelo seu envolvimento em protestos pró-Palestina.

“Não tenho medo de vocês”, disse Mahdawi, e depois juntou-se à multidão que se reuniu e gritava “sem medo”.

"Se não houver medo. Este é substituído por quê? Amor, amor é o nosso caminho".

Mahdawi, de 34 anos, foi detido a 14 de abril quando participava numa entrevista para se tornar cidadão americano, de acordo com os registos do tribunal.

Palestiniano nascido na Cisjordânia ocupada, Mahdawi é um residente permanente legal dos EUA desde 2015, estava pronto para se formar no próximo mês e planejava participar num programa de mestrado da Columbia neste outono, segundo os autos do tribunal.

Ele é o cofundador de um grupo de estudantes palestinianos em Columbia ao lado de Mahmoud Khalil, um líder do movimento que Trump também tem tentado expulsar desde a sua detenção em março.

"O que é que eles me fizeram? Prenderam-me. Qual foi o motivo? Porque levantei a minha voz e disse não à guerra, sim à paz", disse Mahdawi.

Um juiz determinou anteriormente que Mahdawi não fosse levado de Vermont, depois de as autoridades de imigração terem transferido rapidamente outros estudantes detidos para outras jurisdições, no âmbito da repressão da administração Trump.

Agentes federais tentaram levar Mahdawi para o Louisiana no dia de sua prisão, mas perderam o voo, de acordo com documentos judiciais.

'McCarthismo'

Khalil, por outro lado, foi transferido para o Louisiana pouco depois de ter sido detido a 8 de março e um juiz de imigração do Louisiana decidiu, no início deste mês, que ele podia ser deportado. A sua ação judicial continua em curso.

Mahdawi, ao contestar o seu afastamento, acusou a administração Trump de violar os seus direitos constitucionais à liberdade de expressão e ao respeito pelo devido processo legal, argumentos que o juiz Geoffrey Crawford, em Vermont, considerou convincentes.

“Mahdawi apresentou provas suficientes de que seu discurso estava protegido pela Primeira Emenda”, disse Crawford em sua decisão.

Crawford ordenou a libertação de Mahdawi sob fiança enquanto o seu desafio mais alargado prossegue, exigindo que ele permaneça em Vermont e apenas viaje para Nova Iorque para “fins educativos ou para se reunir com os seus advogados ou conforme ordenado pelo tribunal”.

No ano passado, Trump e o Secretário de Estado Marco Rubio acusaram os participantes em protestos nas universidades de todo o país de apoiarem o grupo de resistência palestiniano Hamas.

Rubio argumentou que uma lei federal raramente utilizada lhes confere autoridade para revogar sumariamente vistos e deportar migrantes que representem ameaças à “política externa” dos EUA.

O juiz Crawford mostrou-se cético quanto ao facto de a aplicação da lei por Rubio aos manifestantes do campus não violar a proteção da liberdade de expressão.

"A detenção de imigrantes não pode ser motivada por um objetivo punitivo. Nem pode ser motivada pelo desejo de dissuadir os outros de falar", disse ele.

Crawford comparou o clima político induzido pela repressão de Trump ao furor anticomunista do início do século XX e ao período de McCarthyismo dos anos 50.

Genocídio em Gaza

Trump lançou um ataque às universidades norte-americanas por causa dos protestos nacionais do ano passado contra a guerra genocida de Israel em Gaza, onde o aliado dos EUA matou mais de 64.000 palestinianos, feriu mais de 110.000 e forçou a deslocação da quase a totalidade dos 2,3 milhões de habitantes.

Receia-se que cerca de 11.000 palestinianos estejam soterrados sob os escombros das casas bombardeadas. Outros 10.000 foram raptados por Israel e atirados para câmaras de tortura israelitas.

Mas os peritos e alguns estudos dizem que isto é apenas a ponta do icebergue e que o número real de palestinianos mortos pode rondar os 200.000.

A Amnistia Internacional, órgão de vigilância dos direitos humanos, afirmou num relatório anual que Israel está a levar a cabo um “genocídio transmitido em direto” em Gaza, com o forte apoio de alguns países ocidentais, como os Estados Unidos.

Washington concede cerca de 4 mil milhões de dólares de financiamento militar anual ao seu aliado de longa data, Israel, e a administração tem resistido até agora aos apelos para condicionar quaisquer transferências de armas, apesar de altos representantes dos EUA terem criticado Israel pelo elevado número de mortes de civis em Gaza.

Os EUA alegam que as universidades não conseguiram resolver o problema do antissemitismo no campus e decidiram congelar ou revogar milhares de milhões de dólares de financiamento federal de instituições como a Columbia e Harvard.

Os desafios legais às acções da administração Trump, incluindo o caso de Mahdawi, podem acabar por chegar ao Supremo Tribunal.