Meios de comunicação estatais: Myanmar realizará eleições gerais em 28 de dezembro
O país do Sudeste Asiático está sob o regime da junta desde fevereiro de 2021.
O chefe da junta, o General Sênior Min Aung Hlaing, nomeou-se presidente interino. / Reuters
18 de agosto de 2025

A comissão eleitoral de Myanmar anunciou que as eleições gerais serão realizadas em Myanmar em 28 de dezembro, informaram os meios de comunicação estatais.

As "eleições gerais democráticas multipartidárias" serão realizadas no domingo, no dia 28 de dezembro, no final deste ano, informou a MRTV na segunda-feira, citando uma notificação da Comissão Eleitoral da União.

As últimas eleições gerais no país do Sudeste Asiático de maioria budista foram realizaradas em novembro de 2020, vencidas pela Liga Nacional para a Democracia (LND), que foi derrubada num golpe militar em fevereiro de 2021.

O anúncio das eleições surgiu depois que a junta militar formaou no mês passado uma comissão para supervisionar as eleições gerais, sinalizando efetivamente o fim do estado de emergência.

O chefe da junta, general sénior Min Aung Hlaing, também se nomeou a si próprio como presidente interino.

A tomada de poder militar de 2021 derrubou o governo eleito liderado pela LND e mergulhou o país em mais de quatro anos de estado de emergência.

U Myint Swe, que foi nomeado presidente interino pela junta na sequência do golpe em 2021, faleceu no início deste mês. Tinha 74 anos.

Devido à doença de U Myint, o general sénior Min proclamou-se presidente no mês passado quando formou a comissão para supervisionar as eleições.

