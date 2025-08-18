A comissão eleitoral de Myanmar anunciou que as eleições gerais serão realizadas em Myanmar em 28 de dezembro, informaram os meios de comunicação estatais.

As "eleições gerais democráticas multipartidárias" serão realizadas no domingo, no dia 28 de dezembro, no final deste ano, informou a MRTV na segunda-feira, citando uma notificação da Comissão Eleitoral da União.

As últimas eleições gerais no país do Sudeste Asiático de maioria budista foram realizaradas em novembro de 2020, vencidas pela Liga Nacional para a Democracia (LND), que foi derrubada num golpe militar em fevereiro de 2021.

O anúncio das eleições surgiu depois que a junta militar formaou no mês passado uma comissão para supervisionar as eleições gerais, sinalizando efetivamente o fim do estado de emergência.