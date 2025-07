O Reino Unido reconhecerá o Estado da Palestina antes das próximas eleições gerais em 2029, disse um ministro do governo.

Falando à Sky News na segunda-feira, o Secretário de Estado dos Negócios e Comércio, Jonathan Reynolds, afirma que os ministros querem e irão reconhecer um estado palestiniano.

Questionado se o reconhecimento aconteceria neste parlamento, Reynolds respondeu: "Neste parlamento, sim. Quero dizer, se isso proporcionar o avanço de que precisamos".

"Mas não se esqueçam, só podemos fazer isso uma vez. Se o fizermos de forma simbólica, sem produzir o fim deste conflito, para onde iremos a seguir?" acrescentou.

Falando da situação devastadora em Gaza, disse que "a questão sobre os lançamentos aéreos é que não podemos esperar — temos de fazer alguma coisa".

"Todos podemos ver o lapso da humanidade em exibição."

O Primeiro-Ministro britânico, Keir Starmer, tem estado sob pressão de alguns membros seniores do governo para reconhecer imediatamente um estado palestiniano, segundo relatórios.

A Comissão de Assuntos Externos do Parlamento também apelou recentemente ao governo para reconhecer imediatamente o Estado palestiniano "com ousadia e coragem" nos seus preparativos com aliados para uma solução de dois estados.

Emily Thornberry, a presidente da comissão, disse numa declaração que há "enorme frustração entre grande parte da população britânica pelo facto de o governo ter consistentemente agido de forma insuficiente e tardia".

Em outro sinal de pressão sobre Starmer, mais de 200 deputados assinaram uma carta multipartidária pedindo que ele reconheça o Estado palestiniano.