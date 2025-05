Discursos sobre o Ramadão e a Paz durante o período Otomano Discursos sobre o Ramadão e a Paz durante o período Otomano

As conferências anuais de paz, que abordavam temas religiosos e sociais, foram realizadas por mais de um século na presença dos sultões otomanos até serem suspensas com o fim do califado em 1924. As conferências anuais de paz, que abordavam temas religiosos e sociais, foram realizadas por mais de um século na presença dos sultões otomanos até serem suspensas com o fim do califado em 1924.