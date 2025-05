Bangladesh a fost de acord cu o solicitare a ONU de a stabili un coridor umanitar de-a lungul graniței sale cu statul Rakhine din Myanmar pentru cetățenii țării afectate de război, au declarat oficialii.

„ONU dorește să creeze un coridor umanitar prin Bangladesh pentru a trimite ajutor umanitar în statul Rakhine din Myanmar. Guvernul de tranziție a fost de acord, în principiu, cu această propunere, sub rezerva unor condiții”, a declarat consilierul pentru afaceri externe, Md. Towhid Hossain jurnaliștilor din capitala Dhaka, duminică.

„Va fi un pasaj umanitar. Dar avem câteva condiții. Nu voi intra în detalii. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, vom ajuta”, a adăugat el.

„Deoarece o mare parte a populației din Myanmar s-a refugiat în țara noastră și dorim să îi trimitem înapoi. Trebuie să facem tot ce este necesar pentru a-i trimite înapoi”, a spus Hossain, afirmând că conflictul din Myanmar este legat de interesele Bangladeshului.

Bangladesh găzduiește deja în Cox’s Bazar peste 1,3 milioane de refugiați rohingya din Myanmar, care au fugit de represiuni militare în august 2017.

Criza umanitară

Junta militară din Myanmar a blocat toate proviziile pentru a izola grupul rebel Arakan Army din statul Rakhine, ceea ce a agravat și mai mult criza umanitară.

Având îngrijorări de foamete în Rakhine, ONU a cerut Bangladeshului să ofere un coridor pentru a livra ajutor umanitar.

Deși coridoarele umanitare sunt destinate să ajute cetățenii obișnuiți, atunci când astfel de coridoare sunt deschise, infractorii, inclusiv grupurile rebele sau teroriste din regiune, au posibilitatea de a le folosi ca rute sigure.

Regiunea este, de asemenea, cunoscută ca una dintre rutele pentru diverse infracțiuni transfrontaliere, inclusiv traficul de droguri și arme ilegale.

Ca răspuns la această preocupare, consilierul pentru afaceri externe, Hossain a declarat că „coridorul este destinat bunurilor, iar armele nu vor fi transportate”.

Referindu-se la granița Myanmarului cu Bangladesh, el a spus următoarele:

„Aici, întreaga graniță este sub controlul unui actor non-statal (Arakan Army). Guvernul central al Myanmarului (junta) nu are control acolo. Așadar, pentru binele nostru, nu putem avea niciun fel de contact – adică contact formal cu actorii non-statali. Dar nu putem rămâne izolați (de Arakan Army), chiar dacă am vrea.”

„Așadar, vom menține nivelul de comunicare necesar”, a adăugat el.