Organizațiile de presă și editorii se confruntă cu o alegere dificilă - fie se asociază cu companiile de inteligență artificială, fie riscă ca conținutul lor să fie preluat de companiile de inteligență artificială prin alte mijloace.

News Corp, compania media multinațională a familiei Murdoch, este ultima care a încheiat un acord cu OpenAI, permițându-i să afișeze conținut de știri ca răspuns la întrebările puse de utilizatori pe ChatGPT.

Acordul permite ChatGPT și altor instrumente AI, cum ar fi Sora, un model AI care poate crea videoclipuri realiste și creative cu instrucțiuni text, să ofere acces la conținut actualizat și arhivat din publicațiile majore ale News Corp.

Care sunt implicațiile partajării jurnalismului cu companiile de AI și giganții tehnologiei pentru viitorul știrilor?

Comentând cel mai recent parteneriat al OpenAI, Terry Flew, profesor de comunicare digitală și cultură la Universitatea din Sydney și membru laureat al Consiliului Australian de Cercetare (ARC), a declarat pentru TRT World: „Această afacere permite cu siguranță News Corp să genereze venituri prin utilizarea conținutului său pentru a antrena modelele AI, dar suma pe care OpenAI o plătește în cadrul acestei afaceri nu este foarte mare în comparație cu valoarea datelor.”

„Pentru OpenAI și alte companii precum Google, problema accesului la date fiabile din punct de vedere juridic și necesitatea unui model de afaceri mai matur sunt în prim plan.”

Niciuna dintre companii nu a dezvăluit detaliile financiare ale ultimei înțelegeri OpenAI, dar potrivit Wall Street Journal, care este deținut de News Corp, înțelegerea ar putea depăși 250 de milioane de dolari pe o perioadă de cinci ani și ar putea include compensații în numerar și împrumuturi pentru utilizarea tehnologiei AI.

News Corp mai deține MarketWatch și New York Post în SUA, The Daily Telegraph, news.com.au și The Australian în Australia și The Sun, The Sunday Times și The Times în Regatul Unit.

Acordul multianual anunțat săptămâna trecută urmează acordului încheiat la 29 aprilie de compania de inteligență artificială cu publicația londoneză Financial Times pentru acordarea de licențe de conținut pentru dezvoltarea învățării prin inteligență artificială. Alți editori, compania mamă a lui Axel Springer, Politico, Associated Press, Prisa Media din Spania și Le Monde din Franța au încheiat, de asemenea, acorduri similare.

„Știrile sunt ca aurul pur pentru o companie AI”, a declarat pentru TRT World Jonathan Soma, profesor de jurnalism de date la Școala de Jurnalism a Universității Columbia. „Sunt scrise de oameni, sunt mai noi decât hack-urile de informații ale chatboților și este unul dintre lucrurile pe care utilizatorii săi vor să le știe. Dacă organizațiile de știri au de gând să vândă un produs atât de valoros, trebuie să mențină prețurile foarte ridicate.”

Soma nu crede că IA va înlocui jurnalismul. În schimb, va fi „un parazit care se lipește de partea jurnalismului”.

„Fără jurnaliști, chatbot-urile nu au ce scrie, ce publica, la ce să răspundă cu privire la evenimentele curente”, a declarat Soma.

„Întrebarea este dacă aceste parteneriate vor oferi organizațiilor de știri venituri care să se alinieze cu efortul necesar pentru a produce jurnalism original. Nu cred că News Corp și alte organizații de știri știu cât de mult valorează conținutul lor și nu cred că OpenAI vrea să plătească pentru cât de mult valorează cu adevărat acest conținut”, spune el.

Mai multe companii, precum New York Times și Chicago Tribune, au intentat procese împotriva OpenAI și Microsoft pentru utilizarea articolelor lor pentru instruirea IA.

Instrumente de inteligență artificială precum ChatGPT, Copilot de la Microsoft și Gemini de la Google analizează cantități mari de text de pe internet utilizând modele lingvistice mari (LLM) și prezic următorul cuvânt dintr-o propoziție, ceea ce le conferă capacitatea de a imita vorbirea și scrierea umană.

Marius Dragomir, director al Centrului pentru Cercetări în Media și Jurnalism, un grup de reflecție independent de cercetare și politică în domeniul mass-media, subliniază importanța reglementării pentru editorii care cooperează cu companiile de IA. În timp ce astfel de parteneriate pot aduce beneficii comerciale, nu tot conținutul îndeplinește standarde ridicate de calitate și acuratețe.

Dragomir a declarat pentru TRT World că există inegalități semnificative care definesc sectorul media, ceea ce poate duce la difuzarea de știri mai tendențioase în unele piețe media care „servesc interesele proprietarilor lor”. Unii au o mare putere, în timp ce alții sunt controlați de propaganda și dezinformarea răspândite de mass-media susținute de guvern, a spus el.

„În cazul News Corp, unele instituții media sunt cunoscute pentru conținutul lor de nivel scăzut, care este tabloid și nu întotdeauna corect, astfel încât apar întrebări: Este acest conținut potrivit pentru a fi prezentat ca răspunsuri „corecte” la orice întrebări pe care oamenii le pun instrumentelor de inteligență artificială?”, se întreabă Dragomir.

Soma, profesor la Școala de Jurnalism a Universității Columbia, spune că roboții de chat tind, de asemenea, să aibă halucinații și să facă erori editoriale.

„Este ușor pentru IA să preia un articol și să ofere un rezumat complet greșit - uitați-vă la dezastrul recent cu rezultatele de căutare generative ale Google. Aceste rezultate IA pot fi un mediu care nu reușește să înțeleagă realitatea și poate produce dezinformare”, spune el.

Pete Pachal, fondatorul Media CoPilot, observă că parteneriatul dintre OpenAI și News Corp se simte „ca un punct de cotitură”.

„Când New York Times a dat în judecată OpenAI pentru încălcarea drepturilor de autor în decembrie, viitorul știrilor era incert”, spune Pachal, «dar în lumina înțelegerilor cu editori importanți precum AP și Axel Springer și, mai recent, cu News Corp, cred că înțelegerile privind conținutul vor fi norma în viitor».

„New York Times a găsit câțiva mici aliați în cazul său, dar nu mulți. Dar o hotărâre în favoarea Times ar putea schimba întreaga imagine”, a spus el.

„Din punct de vedere strategic, aceste acorduri au sens, deoarece editorii vor obține veniturile de care au nevoie pe termen scurt, dar pe termen lung ar putea fi o greșeală, deoarece companiilor AI li se permite să „dețină relația cu clienții pentru rezumatele AI””, a spus el.

Potrivit lui Pachal, Google este „un jucător important în ceea ce privește urgența acestui lucru”. Editorii vor pierde trafic pe măsură ce rezumatele generate de AI ale companiei de tehnologie vor deveni norma în partea de sus a motorului de căutare, spune el.

„Nu vor exista înțelegeri cu Google cu privire la conținut”, explică Pachal, «deoarece Google, pe bună dreptate sau nu, vede rezumatele IA ca pe o extensie a explorării web pe care o face de ani de zile».

În plus, „cea mai mare consecință a acordurilor cu OpenAI este că editorii vor fi stimulați să sprijine OpenAI într-o bătălie privind viitorul căutării AI. Pentru că, dacă Google câștigă, toți acești bani se vor epuiza rapid”, spune el.

În cazul în care utilizatorii obișnuiți încep să se bazeze mai mult pe roboți de chat de mare tehnologie care răspund direct la întrebările oamenilor, mai degrabă decât pe jurnaliști umani și companii media, ar putea apărea îngrijorări cu privire la viitorul știrilor.

Alfred Hermida de la Școala de Jurnalism din cadrul Universității British Columbia afirmă că site-urile de știri ar putea pierde vizitatori ocazionali care doresc actualizări rapide ale știrilor, ceea ce ar putea duce la o pierdere de trafic pe termen lung.

„Acestea sunt o sursă valoroasă de venituri pentru editorii de știri, dar pe termen lung pot fi dăunătoare, deoarece sistemele IA vor putea fi antrenate cu conținut jurnalistic”, spune Hermida, adăugând că acordurile cu News Corp sunt importante pentru OpenAI deoarece oferă companiei IA o sursă constantă de material educațional.

„Ceea ce nu este clar este ce se va întâmpla cu presa dacă sisteme precum ChatGPT vor învăța să producă rapoarte de știri suficient de bune”.

Parteneriatul ar putea extinde audiența News Corp pentru a include persoane care de obicei nu răsfoiesc emisiunile de știri. Dar Hermida spune că nu este clar dacă acest lucru va crește numărul de cititori ai brandurilor.

„Dovezile din social media arată că oamenii care caută surse de știri nu dezvoltă loialitate față de mărci atunci când acestea sunt identificate ca intermediari, cum ar fi Facebook”, a declarat Hermida, descriind acordurile dintre organizațiile de știri și companiile de inteligență artificială ca fiind o «sabie cu două tăișuri».

„Riscul este ca editorii de știri să devină dependenți de companiile de IA, la fel ca Facebook”, spune Hermida.

Calitatea acestor rezumate și experiența generală a utilizatorului cu privire la interogările de știri generate de IA vor determina dacă acestea vor deveni principala sursă de informare pentru oameni.

Erik Borra de la Universitatea din Amsterdam remarcă faptul că utilizatorii trebuie să fie pregătiți pentru o transformare a modului în care accesează și consumă conținutul știrilor.

„Probabil că utilizatorii nu vor mai face clic pe site-urile editorilor. Pentru editori, acest lucru va face mai dificil să „urmărească” ce știri sunt populare și nu vor mai putea să pună reclame pe ele (de obicei, mai mulți ochi înseamnă mai mulți bani).”

„Ar putea exista, de asemenea, o reducere a abonamentelor individuale”, spune el.