Calmul relativ al unui armistițiu între Israel și grupul de rezistență palestinian Hamas a luat sfârșit brusc când armata israeliană a lansat zeci de lovituri asupra unor ținte din Fâșia Gaza, marți dimineață.

Oficialii spitalelor palestiniene au raportat că peste 400 de persoane au fost ucise, inclusiv femei și copii. Israelul a declarat că durata operațiunii este nelimitată și se așteaptă să se extindă, ceea ce ridică temeri că războiul de 17 luni ar putea reizbucni.

Iar acestea sunt câteva dintre criticile la atacul mortal al Israelului:

Türkiye

Türkiye a declarat că uciderea în masă a palestinienilor marchează o nouă etapă în ceea ce a descris drept „politica de genocid” a guvernului Netanyahu.

„Israelul sfidează umanitatea prin încălcările sale grave ale dreptului internațional și ale valorilor universale”, a declarat Ministerul de Externe al Türkiye într-un comunicat oficial.

Declarația a avertizat, de asemenea, că acțiunile agresive ale Israelului amenință stabilitatea regională într-un moment în care eforturile internaționale pentru pace se intensifică.

„Agresiunea manifestată de guvernul israelian amenință viitorul regiunii. Este inacceptabil ca Israelul să provoace o nouă spirală de violență”, a subliniat ministerul.

Ankara a cerut comunității internaționale să adopte o poziție fermă împotriva Israelului, solicitând acțiuni imediate pentru un armistițiu durabil și livrarea de ajutor umanitar în Gaza.

Hamas

Izzat Al-Rishq, un oficial de rang înalt din cadrul grupării Hamas, a solicitat națiunilor arabe și musulmane, precum și oamenilor iubitori de libertate din întreaga lume, „să iasă în străzi și piețe publice, ridicându-și vocile împotriva reluării războiului de genocid al sioniștilor împotriva poporului din Gaza”.

„Netanyahu nu s-a oprit doar la împiedicarea accesului la hrană și medicamente; el a bombardat și a ucis copiii din Gaza în timp ce dormeau”, a spus Al-Rishq.

Totodată, el a indicat că decizia lui Netanyahu de a relua războiul în Gaza „este o decizie de sacrificare a prizonierilor ocupației și o sentință de moarte împotriva lor”.

Al-Rishq a cerut mediatorilor și liderilor mondiali să dezvăluie adevărul despre acțiunile Israelului și să-l tragă la răspundere pe Netanyahu pentru reaprinderea conflictului, subliniind următoarele: „Presiunea militară și agresiunea brutală sionistă nu vor reuși să frângă voința poporului nostru și a rezistenței noastre.”

Ministerul palestinian de Externe

Un comunicat al Ministerului palestinian de Externe a calificat atacurile israeliene asupra civililor din enclavă drept „o perturbare a eforturilor internaționale pentru reconstrucția Fâșiei Gaza și o eschivare a Israelului de la obligațiile armistițiului”.

„Soluțiile politice sunt cheia pentru a obține calmul, a opri agresiunea și a restabili orizontul politic pentru rezolvarea conflictului”, a adăugat acesta.

„Facem apel la o poziție internațională fermă pentru a impune încetarea imediată a agresiunii și avertizăm împotriva încercărilor ocupației de a-și implementa planurile de strămutare a poporului nostru”, a declarat ministerul.

Yemen

Rebelii houthi din Yemen au promis să-și intensifice propriile operațiuni în sprijinul aliatului lor Hamas, după ce au amenințat că vor relua atacurile asupra transportului maritim israelian în Marea Roșie.

„Condamnăm reinițierea agresiunii inamicului sionist împotriva Fâșiei Gaza”, a declarat consiliul politic suprem al mișcării Houthi într-o declarație.

„Poporul palestinian nu va fi lăsat singur în această luptă, iar Yemenul își va continua sprijinul și asistența și va intensifica măsurile de confruntare”, a adăugat acesta.

„Condamnăm reluarea agresiunii de către inamicul sionist împotriva Fâșiei Gaza”, a declarat consiliul politic suprem al Houthi într-un comunicat.

„Poporul palestinian nu va fi lăsat singur în această luptă, iar Yemenul va continua să ofere sprijin și asistență și să escaladeze măsurile de confruntare”, a adăugat acesta.

Egipt

Ministerul egiptean de Externe a clasificat loviturile aeriene mortale ale Israelului de peste noapte drept o „încălcare flagrantă” a încetării focului care a intrat în vigoare la 19 ianuarie.

Atacurile constituie o „escaladare periculoasă care amenință să producă consecințe grave pentru stabilitatea regiunii”, se arată în declarația Egiptului, care a mediat armistițiul din Gaza alături de Qatar și Statele Unite.

ONU

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres și-a exprimat șocul față de recentele lovituri aeriene ale Israelului asupra Fâșiei Gaza, care au omorât sute de palestinieni, inclusiv copii și femei.

Într-o declarație, purtătorul de cuvânt adjunct Farhan Haq a declarat că șeful ONU a făcut un apel ferm pentru o încetare imediată a focului, restabilirea asistenței umanitare neîngrădite și eliberarea ostaticilor rămași.

Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Türk a spus că recentele atacuri aeriene israeliene din Gaza „vor adăuga tragedie la tragedie” și a cerut să se pună capăt urgent „coșmarului” din fâșia asediată.

Türk a subliniat că ultimele 18 luni de violențe au demonstrat „că nu există o cale militară de ieșire din această criză”, menționând că singura cale de urmat este o soluționare politică, în conformitate cu dreptul internațional.

„Recursul Israelului la o forță militară și mai mare nu va face decât să arunce și mai multă mizerie asupra unei populații palestiniene, care suferă deja de condiții catastrofale”, a spus el.

Toți cei reținuți în mod arbitrar trebuie eliberați imediat și necondiționat”, a îndemnat el.

Elveția

Ministerul elvețian de Externe a insistat asupra revenirii la încetarea focului în Gaza, în urma recentelor atacuri aeriene israeliene asupra Fâșiei Gaza, care au omorât sute de palestinieni, fiind reiterată obligația de a proteja populația civilă.

Rusia

Rusia a avertizat cu privire la o potențială „spirală a escaladării” în Gaza, pe fondul reînnoirii atacurilor israeliene asupra enclavei asediate.

„Ultima agravare a situației, revenirea la o spirală de escaladare a tensiunilor, aceasta este ceea ce ne îngrijorează”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov pentru jurnaliști la Moscova.

Peskov a transmis că Moscova monitorizează situația foarte îndeaproape și se așteaptă ca aceasta să revină la un „curs pașnic”.

Malta

Prim-ministrul Maltei, Robert Abela a condamnat ferm ceea ce a numit atacurile „barbare” ale Israelului asupra Fâșiei Gaza.

Abela a adăugat următoarele: „Nu pot sublinia îndeajuns lupta Maltei pentru pace, în Gaza, Ucraina și dincolo de acestea”.

Norvegia

Premierul norvegian, Jonas Gahr Store a declarat astfel: „Pentru oamenii din Gaza, aceasta este o mare tragedie. Ei sunt aproape fără protecție. Mulți dintre ei trăiesc în corturi și în ruinele a ceea ce a fost distrus.”

„Există motive să credem că Israelul are undă verde și are, de asemenea, arme pentru a face acest lucru și are, de asemenea, putere aeriană”, a adăugat Store, subliniind că atacurile reduc și mai mult șansele ca Israel și Hamas să ajungă rapid la un acord privind încetarea focului.

Între timp, ministrul norvegian de externe Espen Barth Eide a declarat că situația „este un coșmar atât pentru populația civilă palestiniană pusă la grea încercare, cât și pentru ostaticii israelieni și familiile acestora, care au sperat că se pot întoarce acasă”.

Eide a făcut apel la încetarea imediată a luptelor pentru reluarea negocierilor de încetare a focului.

Australia

Australia a cerut Israelului să „își respecte obligațiile” privind enclava palestiniană Gaza, după ce Tel Aviv a organizat un nou atac asupra palestinienilor.

„Australia îndeamnă toate părțile să respecte termenii acordului de încetare a focului și de schimb de ostatici din Gaza și ca acesta să fie pus în aplicare în întregime”, a declarat ministrul de externe Penny Wong pe X.

„Toți civilii trebuie să fie protejați. Toate părțile trebuie să respecte dreptul internațional umanitar”, a adăugat ea.