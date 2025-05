Opt ani, 66 de artiști, 200.000 de file de hârtie fără acid provenite din cinci țări, albușurile a 800.000 de ouă organice — acestea sunt doar câteva dintre cifrele impresionante ale proiectului colosal realizat de Hüseyin Kutlu, maestrul caligrafiei islamice, la cererea președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan.

Lucrarea finalizată este așteptată să lase o amprentă de durată asupra artei coranice.

Proiectul, cunoscut sub numele de „Manuscrisul din Istanbul” (Istanbul Mushaf), a fost o întreprindere monumentală care a implicat o muncă minuțioasă din partea lui Kutlu și a echipei sale de artiști. Nu este doar o transcriere a Sfântului Coran, ci o explorare cuprinzătoare a istoriei și geografiei islamice, în care artiștii au încercat să reînvie tradiția străveche a artei coranice, care a înflorit de-a lungul celor 15 secole a civilizației islamice.

„În istoria islamului, conducătorii musulmani au acordat o atenție deosebită Mushaf-ului (forma scrisă a Coranului), comandând proiecte care să le poarte amprenta mult timp după ce ei nu mai erau. Echipa mea a arătat aceeași dragoste, entuziasm și respect pentru Mushaf-ul pe care l-am produs. Nimeni nu a avut ocazia să-l vadă în întregime până acum. Am decis să-l prezentăm într-un manuscris care să acopere perioada de la Profet până în prezent. Prin cercetări pe teren și studii ample, am identificat 10 perioade principale în istoria artei Mushaf-ului pentru acest scop”, spune Hüseyin Kutlu.

Fiecare dintre cele 10 volume ale Mushaf-ului din Istanbul este o operă de artă de sine stătătoare, realizată meticulos pentru a reflecta măiestria și cultura epocii respective. De la primele zile ale Califatului Rașidun până în epoca modernă, Mushaf-ul din Istanbul este o dovadă a bogatei istorii și moștenirii culturale a lumii islamice.

„Primul volum începe din timpul Profetului nostru. Acoperă perioadele Califatului Omeiad, Abbasid, a Imperiului Ghaznavid, Marelui Imperiu Selgiucid, dinastiei Ayyubide și Selgiucizii din Anatolia. Deoarece nu a existat o mare evoluție în această perioadă, am reprezentat toate acestea într-un singur volum. Al doilea volum este Mameluc, al treilea, Andaluzian. Al patrulea volum acoperă perioada Ilkhanid-Jalayir, partea a cincea Turkmenii, partea a șasea perioada Imperiului Timurid, partea a șaptea a Imperiului Mogul, partea a opta Imperiul Safavid, partea a noua de la întemeierea Imperiului Otoman până la Suleiman Magnificul, iar al zecelea volum, de la Suleiman Magnificul până în prezent... Am luat în considerare tehnica aranjamentelor paginilor și designurilor fiecărei perioade, tipurile de text utilizate, ce tipuri de decorațiuni și legături erau folosite și ce culori erau utilizate în acele perioade. Am accesat toate Mushaf-urile din bibliotecile lumii și le-am examinat. Am pornit la drum cu o echipă de 66 de persoane, studiind stilul fiecărei perioade”, adaugă Kutlu.

Proiectul nu a fost lipsit de provocări. Kutlu și echipa sa s-au confruntat cu numeroase obstacole, de la procurarea celor mai bune materiale până la stăpânirea tehnicilor complicate ale caligrafiei tradiționale. Însă dedicarea și pasiunea pentru meșteșugul lor i-au motivat să continue, iar în final au produs o lucrare de o frumusețe și semnificație fără egal.

Unul dintre cele mai remarcabile aspecte ale acestui proiect este utilizarea materialelor. Pentru a produce cele 200.000 de foi ale manuscrisului, echipa a folosit albușurile a nu mai puțin de 800.000 de ouă organice. Această alegere reflectă nu doar metodele tradiționale utilizate în caligrafia islamică, ci și angajamentul echipei pentru autenticitate și excelență.

„Țări precum Japonia, India, Germania, Italia și Spania produc hârtie manuală fără acid. Am adus aceste hârtii. Desigur, le-am supus unor tratări aici. Am încercat aceste hârtii și mi-au plăcut unele dintre ele. Dar o altă problemă a fost durata de viață a acestor foi. Există un Centru de Energie Atomică în Kahramankazan. Acolo le-am supus testului de uzură. Unele au rezistat 100 de ani, altele nu. Desigur, am fost îngrozit de această situație, nu mă așteptam la așa ceva. Deci ce aveam să facem? Există două Mushaf-uri separate ale lui Yaqut al Mustasimi din perioada Abbasidă în Biblioteca Suleymaniye și Palatul Topkapı. Sunt strălucitoare, nu au nimic pe ele. Deci, acest lucru are legătură cu fabricarea hârtiei. Avem, de asemenea, o oarecare familiaritate cu modul în care se face hârtia. Am decis să pornim într-o aventură și să facem hârtie noi înșine. Am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, deoarece vopselele sunt un amestec de substanțe chimice, ne-am creat propriile culori folosind pigmenți, sol și vopsele din rădăcini. Le-am testat. S-au păstrat pentru a rezista 500 de ani”, spune Kutlu.

În plus, echipa a proiectat o mașină specializată pentru fabricarea hârtiei, pentru a se asigura că fiecare foaie îndeplinește standardele lor riguroase. Această atenție la detalii și inovație este indicativă pentru dedicarea și pasiunea care au stat la baza creării Mushaf-ului din Istanbul.

Fiecare detaliu al manuscrisului a fost atent luat în considerare, de la coperțile exterioare până la cerneluri. Coperțile, coperțile interioare, foile de gardă și paginile de titlu ale fiecărui volum au fost proiectate în diverse stiluri, evidențiind tradițiile artistice diverse din istoria islamică. Chiar și cernelurile folosite în manuscris au fost create din materiale naturale, subliniind angajamentul echipei pentru autenticitate și tradiție.

Mushaf-ul din Istanbul nu este doar o transcriere a Sfântului Coran; este un omagiu viu adus artei și culturii civilizației islamice. Fiecare pagină este o capodoperă, o mărturie a măiestriei și dedicării creatorilor săi. Cu proiectul în sfârșit finalizat, acesta va rămâne un far de inspirație pentru generațiile viitoare de artiști și caligrafi, o reamintire a moștenirii durabile a artei și culturii islamice.