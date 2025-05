Președintele și liderul Partidului AK, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat în cadrul discursului său la reuniunea grupului parlamentar al partidului său, ce a avut loc după intrarea în vigoare a armistițiului în Liban.

„Lumea se află la pragul unei schimbări profunde și suferă de durerile acestei tranziții. În același timp, regiunea noastră, atât în nord, cât și în sud, este cuprinsă de războaie, conflicte, masacre și opresiuni. În acest climat, Alianța Populară are o responsabilitate istorică. Luptăm pentru a proteja stabilitatea politică și economică a Türkiye, pentru a consolida pacea socială și pentru a ne atinge obiectivele.”

„Servim printr-o politică ce îmbrățișează toată societatea”

„De fapt, situația actuală este prea importantă pentru a fi limitată doar la Partidul AK sau la Alianța Populară. Indiferent de poziția sa pe spectrul politic, oricine se simte responsabil față de această țară și acest popor ar trebui să sprijine și să contribuie la această luptă, cel puțin, să evite o opoziție distructivă. Când este vorba de patrie, națiune și stat, restul sunt doar detalii. Știm cu toții că în multe părți ale lumii, în chestiuni naționale, guvernul și opoziția adoptă o poziție comună. Eu personal, am susținut întotdeauna acest principiu în întreaga mea carieră politică de aproape jumătate de secol. Am încercat să servim țara noastră printr-o politică ce unește, nu dezbină, care aduce împreună toate segmentele societății în jurul valorilor comune.”

„Chiar dacă nu vedem întotdeauna abordarea dorită din partea interlocutorilor noștri, nu am renunțat la politica noastră de fraternitate și la politica noastră de realizări și servicii. De la 14 august 2001, am spus, repetam cuvintele lui lui Yunus Emre: 'Nu am venit pentru ceartă, ci pentru iubire. Casa prietenului este în inimi. Am venit să construiesc în inimi.' Nu doar pe teritoriul național, ci începând cu regiunea noastră și până în întreaga lume, lucrăm zi și noapte pentru ca pacea, liniștea, dreptatea și spiritul de cooperare să prevaleze. Türkiye își întărește pe zi ce trece rolul de pol central al politicii globale. Continuăm să depunem eforturi intense pentru soluționarea tuturor crizelor din regiunea noastră, inclusiv războiul ruso-ucrainean și genocidul din Gaza. Salutăm acordul de încetare a focului dintre Israel și Liban, care a intrat în vigoare în această dimineață. Așteptăm ca toate părțile, în special Israelul, să își îndeplinească responsabilitățile pentru menținerea calmului pe teren. Noi suntem pregătiți să contribuim la soluționarea crizei din Gaza și un armistițiu durabil.”

„Scopul nostru este națiunea, obiectivul nostru este un stat turc mare”

„Toate aceste inițiative diplomatice le realizăm nu în calitate de politicieni, ci, înainte de toate, ca cetățeni ai acestei țări și membri ai acestui popor. Suntem dedicați să servim cât mai bine națiunea noastră, din care suntem onorați să facem parte. Ne străduim să transformăm Republica Türkiye, speranța celor oprimați și defavorizați, într-o țară prosperă, puternică, respectată și de succes în toate domeniile. Scopul nostru este națiunea, iar obiectivul nostru este un stat turc mare. Suntem mândri și entuziasmați să construim secolul Türkiye. Am promis, ne-am angajat. Cu o credință de neclintit, ne-am concentrat asupra obiectivului nostru. Cu ajutorul lui Allah și sprijinul națiunii noastre, vom atinge cu siguranță obiectivul nostru pentru Secolul Türkiye .”