Albastru safir, verde smarald, roz fucsia și galben auriu—nori de culoare se învârt prin aer, în timp ce râsetele răsună pe străzi. Mâinile se întind, mânjind fețele cu prafuri colorate, în timp ce jeturi de vopsea lichidă zboară prin aer din pistoale jucării cu apă. Aerul este plin de muzică, bucurie și mirosul primăverii.

Aceasta este Holi—festivalul culorilor, o sărbătoare care transformă orașele și satele din India în pânze vii, pline de nuanțe vibrante. Festivalul anual, care are loc de obicei în luna martie, marchează sosirea primăverii în India. Este un moment de reînnoire, bucurie și unitate, în care granițele sociale se dizolvă într-o ceață de culoare și veselie.

Festivalul are rădăcini adânci în tradiția hindusă, în special printre devotații lui Vishnu, cunoscut și sub numele de Krishna. Conform legendei, Krishna a inaugurat sezonul printr-un gest jucăuș, stropindu-și iubita Radha și pe însoțitoarele acesteia Gopi (păstorițele) cu culori în locurile sacre Vrindavan și Mathura—un act de iubire și de magie divină, care se repetă până în zilele noastre.

Pe măsură ce primăvara se instalează, natura însăși se alătură sărbătorii. Printre norii de smog din Mumbai, copacii Flacăra Pădurii înfloresc în roșu aprins, în timp ce pe străzile din jur Holi este sărbătorit alături de familie, prieteni și adesea chiar și străini—cu prafuri colorate presărate pe cei dragi.

Unește culturi

Cu toate acestea, la un moment dat în istorie, Holi a fost mai mult decât un festival hindus; a devenit un simbol al incluziunii vesele, îmbrățișând chiar și lumea mogulă cu nuanțele sale strălucitoare.

Acest distih evocator, atribuit misticului, poetului și savantului din secolul al XIV-lea, Amir Khusrau, surprinde esența Holi:

O, mamă, astăzi este ziua culorilor

Este o zi a culorilor împreună cu dragii mei.

Khusrau, misticul musulman și discipol devotat al sfântului sufit Hazrat Nizamuddin Auliya, care a trăit în timpul Sultanatului Delhi, reprezenta o tradiție sincretică unde diverse culturi se îmbinau. Chiar și astăzi, dargah-ul (altarul) lui Nizamuddin din Delhi rămâne un loc al acestui pluralism, unde Holi și Basant, un alt festival de primăvară, sunt sărbătorite anual.

Acest spirit de armonie religioasă a fost întruchipat mai târziu de împăratul mogul Abu'l-Fath Jalal-ud-din Muhammad Akbar, cunoscut mai popular ca Akbar. El a dus sărbătoarea la noi culmi, îmbrățișând festivitățile dincolo de credința sa musulmană. Curtea lui Akbar a devenit un melanj de influențe diverse, unde oameni de diferite credințe coexistau.

Istoricul Ali Nadeem Rezavi, în eseul său The Dynamics of Composite Culture, menționează cum clasele profesionale și familiile nobile trăiau în vecinătate, indiferent de religia lor. El amintește prietenia dintre Surat Singh, un funcționar hindus, și Abdul Karim, un savant musulman—vecini pe viață în Lahore, care întruchipau spiritul unității hinduso-musulmane.

„Casele nobililor hindusi și musulmani erau apropiate,” scrie Rezavi, „această amestecare a diferitelor religii în același cartier nu era limitată doar la clasele profesionale și comerciale.”

Locuirea în apropiere nu era o excepție, ci un model acceptat în centrele urbane mogule precum Delhi, Agra, Surat, Lahore, Banaras și Kabul. Palatul imperial se afla în centrul acestei coexistențe, unde practicile hinduse și jainiste, inclusiv Holi, erau binevenite.

Renașterea mogulă a lui Holi

Akbar este considerat de unii drept arhitectul coeziunii sociale a Indiei. Le-a făcut pe toate: de la încheierea de alianțe matrimoniale cu fiicele șefilor castei sale Rajput, care erau hinduse, până la inițierea în practicile jainiste de venerare a Zeului Soarelui și de recitare a 1.000 de imnuri în zori. Akbar își încuraja soțiile de alte religii să respecte sărbătorile lor, precum Holi și Diwali, transformând chiar și sala de dialog religios a curții, ibadaatkhanah, într-un spațiu deschis tuturor dezbaterilor religioase.

Una dintre soțiile lui Akbar, cunoscută ulterior drept Mariam-uz-Zamani, s-a născut prințesă hindusă Rajput. Din ordinul ei, Holi a fost jucat în interiorul palatului imperial. Împăratul însuși participând la festivități, aceste obiceiuri s-au răspândit curând dincolo de zidurile palatului, fiind îmbrățișate atât de elită, cât și de oamenii de rând.

Sub moguli, Holi nu a fost doar un festival hindus, ci a căpătat o identitate persană și a devenit cunoscut sub numele de Eid-e-Gulabi (Festivalul Trandafirilor). Termenul gulabi nu se referă la trandafiri în sine, ci la nuanțele delicate de pigment roz - care amintesc de nuanțele trandafirilor - care erau adesea folosite în sărbătorile Holi.

După cum explică istoricul Audrey Truschke în cartea sa Culture of Encounters- Sanskrit at The Mughal Court: „Mogulii au cultivat o imagine imperială complet multiculturală și multilingvă care a implicat o atenție repetată acordată textelor sanscrite, intelectualilor și sistemelor de cunoaștere”.

Pe de altă parte, elitele și nobilii au învățat metode de educație islamică prin învățarea limbii persane, precum Suraj Singh sau mai ales Chandra Bhan, secretarul imperial al unui alt împărat, Shah Jahan, care a scris poezii în persană.

Semințele polenizării încrucișate au fost plantate în mai mult de o sferă, respectarea Holi a fost un lucru, Diwali a fost o extensie a acestei narațiuni.

Stropire cu culori

Captând acest spirit de unitate religioasă fără granițe, preotul iezuit Antonio Monserrate, care a vizitat curtea lui Akbar de la Fatehpur Sikri la sfârșitul secolului al XVI-lea, a descris Holi în lucrarea sa The Commentarius ca fiind un festival al bucuriei nestăvilite, în care petrecăreții se stropeau reciproc cu vopsea roșie și chiar se „stropeau cu noroi” unii pe alții.

Fiul lui Akbar, Jahangir, care mai târziu avea să devină împărat, a documentat festivalul în autobiografia sa Tuzuk-e-Jahangiri, menționând grandoarea celebrărilor Holi de către hindușii din imperiu: „Ziua lor este Holi, care în credința lor este ultima zi a anului. Această zi cade în luna Isfandarmudh, când soarele este în Pești. În ajunul acestei zile, ei aprind focuri pe toate străzile. Când se face ziuă, își stropesc reciproc capurile și fețele cu pudră timp de un ceas și creează o agitație uimitoare. După aceea, se spală, se îmbracă și merg în grădini și pe câmpuri”.

Era momentul în care mehfils, sau adunări muzicale, organizate la curțile mogule pentru a marca festivalul, umpleau aerul. Rezavi notează în eseul său: „Surat Singh descrie o sesiune poetică la care a participat în acel oraș [Agra] în timpul domniei lui Shah Jahan. În mushaira [recital de poezie], sunt descriși un număr egal de poeți hinduși și musulmani din acea perioadă”.

Păstrarea înregistrărilor

Cu timpul, documentația scrisă a celebrărilor imperiale Holi s-a redus, fiind înlocuită de picturi miniaturale mogule care erau pânze pentru a documenta împărații participând la festivități.

Bogate în narațiunea lor vizuală, aceste lucrări de artă au devenit importante în înțelegerea măreției sărbătorilor de la curtea Mogulă. Ele au surprins scene ale conducătorilor care participau la Holi în spațiul deschis al interiorului palatului sau zenana mahal, înconjurați de muzicieni, curtezane și femei nobile, îmbibate în culoare, întruchipând vivacitatea festivalului. Aceste lucrări de artă tematice Holi, mehfils, mushairas și operele poetice oferă o fereastră în cosmopolitismul mogul și întâlnirea sa transculturală, un semn distinctiv al timpurilor indo-persane până când domnia mai conservatoare a lui Aurangzeb (1658 - 1707) a cunoscut o abatere de la o asemenea veselie publică.

Au fost conducătorii care au venit după, precum Muhammad Shah Rangeela (1719 - 1748), care au reînviat tradițiile Holi cu o și mai mare extravaganță. Porecla sa, Rangeela, care înseamnă „strălucitor” sau „flamboaiant,” reflecta dragostea sa profundă pentru arte și cultură. Spre deosebire de un conducător condus de ambiții militare, Muhammad Shah a fost un patron al muzicii, poeziei și aspectelor mai fine ale vieții culturale — câștigând acest titlu distinctiv.

Când Bahadur Shah Zafar (1837-1857), ultimul împărat mogul, a urcat pe tron, imperiul era deja în declin. Cu toate acestea, dincolo de titlul său imperial, Zafar este amintit ca un remarcabil poet urdu al subcontinentului indian. Conducător cu suflet și iubitor al artelor, el a prețuit Holi, care a continuat să fie sărbătorit cu mare entuziasm la reședința sa imperială, Qila-e-Moalla (Palatul Înălțimilor), cunoscut în prezent sub numele de Fortul Roșu din Vechiul Delhi.

Culori fragmentate

Cu toate acestea, realitatea de astăzi este complet diferită.

În ultimele decenii, identitatea Indiei - cea mai populată țară din lume - a suferit schimbări semnificative, identitatea religioasă impunându-se ca un reper dominant.

Evenimente istorice, cum ar fi incidentul de la Babri Masjid și diferite incidente de luptă între comunități, au fracturat unitatea hindusă-musulmană, cândva puternică. Ca urmare, a existat o reticență crescândă în cadrul ambelor comunități de a se amesteca, ceea ce a condus la o renaștere a conservatorismului. Camaraderia, care a definit viața socială în primele decenii de după independență, a dispărut în timp.

Deși participarea musulmană pe scară largă la Holi a scăzut, ecouri ale festivalului pot fi încă găsite în sanctuarele Sufi precum Nizamuddin Dargah din Delhi și Dewa Sharif din Barabanki - amintiri ale unei ere uitate în care oamenii, indiferent de credință, puteau răspândi culori fără ezitare.