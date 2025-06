Am continuat filmările pentru noul meu show TV, “Where to Next” (Ce loc urmează?), difuzat pe TRT World. Până acum am filmat jumătate din sezon, iar această experiență mi-a oferit ocazia să explorez mai profund zone din Türkiye, departe de Istanbul și Cappadocia.

Așadar, dacă credeai că știi totul despre Türkiye, mai gândește-te. Uită de plajele din Bodrum sau de agitația din Istanbul. Lasă-mă să te duc într-un loc cu totul diferit: Kars, în plină iarnă. Am mai fost aici o dată, într-o călătorie nebună din Thailanda până în Irlanda, fără zboruri. Dar atunci am trecut în grabă prin estul Türkiye.

De data aceasta, m-am întors să explorez pe îndelete. Cum arată acest loc iarna? Un tărâm de poveste acoperit de zăpadă, situat în nord-estul îndepărtat, unde cultura este bogată, mâncarea este incredibilă, iar peisajele te fac să simți că ai pășit într-un basm de iarnă.

Cum ajungi în Kars

În primul rând, călătoria până aici este o aventură în sine. Poți zbura intern din Istanbul sau, pentru cei mai aventuroși, poți lua faimosul tren Eastern Express, un tren de noapte care traversează Anatolia acoperită de zăpadă timp de 24 de ore. De data aceasta am ales avionul; termenele limită sunt termene limită, oameni buni!

Itinerariul în Kars

Blogul va acoperi atât itinerariul meu aproximativ în Kars, pe care l-am experimentat personal, cât și un itinerariu sugerat pentru voi. Am o echipă întreagă care filmează, așa că, mai mult ca niciodată, puteți avea încredere în acest itinerariu! Să refacem pașii mei:

Ziua 1: Gheață, cai și gâște: Lacul Cildir

Kars are un farmec aparte iarna. Aventura noastră a început pe întinderea înghețată a Lacului Cildir, unde gheața era suficient de groasă încât să poți conduce o mașină (deși nu aș recomanda asta — mai bine rămâi la săniile trase de cai, mult mai Instagrammable).

Localnicii organizează aceste plimbări superbe cu sănii — clopoței zornăitori, covoare colorate — este, sincer, magic. Gândește-te la atmosfera din Laponia, dar cu ceai turcesc în loc de ciocolată caldă scumpă.

Cina cu gâscă la Kars Kaz Evi

În acea seară, după o călătorie de gheață până în orașul Kars, a venit momentul să gustăm preparatul suprem al regiunii: gâsca. Renumitul restaurant Kars Kaz Evi ne-a servit gâscă gătită la foc mic, cu pielea aurie, așezată pe un pat de bulgur îmbibat în savoare grasă. Rai culinar. După cum știți, nu sunt un mare fan al cărnii de pasăre, așa că am privit ospățul de la distanță.

Asta până când a sosit spectacolul local, iar eu am fost forțat să dansez (prost) înainte să fiu întins și să mi se arunce cuțite foarte aproape de zonele mele mai sensibile (să spunem doar că eram bucuros că deja aveam primul copil!).

Ziua 2: Brânză, brânză și mai multă brânză

Satul Bogatepe: Nirvana brânzeturilor

Sincer, cred că oamenii nu știu cât de faimoasă este Türkiye pentru brânzeturile sale. Sunt de clasă mondială. Iar Kars este unul dintre punctele fierbinți din țară. Așa că, în dimineața următoare, ne-am îndreptat spre satul Bogatepe, capitala brânzeturilor din Türkiye. Sus, în munții acoperiți de zăpadă, localnicii produc de generații Kars Gravyeri (un fel de Gruyere turcesc).

Am întâlnit câțiva dintre artizani și am urmărit magia procesului de fabricare a brânzei — lapte crud, prese de lemn, cheag tradițional. Dacă ai noroc, s-ar putea să încerci și „civil peyniri”, brânza uscată sub formă de fâșii, care seamănă cu niște mozzarella turcească.

Muzeul Brânzei din Kars

Apoi ne-am întors în oraș pentru a vizita Muzeul Brânzei din Kars — care, fapt interesant, este cel mai mare muzeu al brânzei din lume. Găzduit într-o fortificație otomană veche de 250 de ani și plin de brânză.

Cina la restaurantul sirian

Am încheiat ziua a doua la un restaurant sirian cochet, ascuns pe o stradă înzăpezită. Kebab de miel, supă de linte, ceai fără sfârșit. Kars este plin de surprize (inclusiv vin sirian!).

Ziua 3: Fantome rusești și izvoare termale naturale

Plimbare prin oraș: Arhitectură rusească

Kars nu seamănă cu niciun alt loc din Türkiye. După 40 de ani de stăpânire rusă în secolul al XIX-lea, orașul pare mai degrabă un oraș baltic înzăpezit. Străzi în grilă, conace din piatră, bulevarde largi — toate construite din rocă vulcanică întunecată.

Plimbându-te pe străzi, vei observa biserici ortodoxe, școli abandonate și fântâni acoperite de mușchi. Este ca și cum ai păși într-un manual de istorie.

Hotel Cheltikov

Am filmat și în interiorul Hotelului Cheltikov, un conac rusesc restaurat, transformat acum într-un hotel boutique — și da, poți să te cazezi acolo!

Palatul Ishak Pasha

Mai târziu, am făcut o excursie până la Palatul Ishak Pasha, lângă Dogubayazıt. Este la aproximativ două ore de mers cu mașina, dar merită 100%. Palatul arată ca o fortăreață din Game of Thrones, așezată pe un munte singuratic și învăluit în ceață.

La întoarcere, am făcut o oprire la câteva izvoare termale naturale din sălbăticie. Nimic nu se compară cu o baie în apă fierbinte în timp ce zăpada cade în jurul tău.

Ziua 4: Orașul-fantomă Ani

Explorarea ruinelor Ani

Ultima, dar cu siguranță nu cea din urmă, am petrecut ziua a patra filmând la Ruinele Ani, așa-numitul „Oraș al celor 1001 biserici”. Este un oraș medieval abandonat, situat chiar la granița cu Armenia.

Imaginează-ți catedrale în ruină, ziduri vechi ale orașului, moschei antice — toate așezate pe stânci deasupra unui râu șerpuitor. Nu există nimic în jur. Fără magazine de suveniruri, fără mulțimi, doar tu și vântul care șuieră printre pietrele antice.

Sfat: Echipează-te cu încălțăminte bună. Unele zone devin foarte noroioase iarna.

Gânduri finale despre Kars

Dacă vrei o adevărată aventură turcească, Kars este incredibil. Este autentic, nealterat și complet în afara radarului turismului de masă. În plus, unde altundeva poți să călărești un cal pe un lac înghețat, să mănânci brânză într-un sat înzăpezit și să explorezi un oraș abandonat — toate în patru zile?

Întrebări frecvente despre vizitarea Karsului

Este Kars sigur de vizitat?

Da! Este foarte sigur, extrem de primitor, iar localnicii sunt încântați să vadă turiști explorând.

Care este cea mai bună perioadă pentru a vizita Kars?

Iarna (decembrie–martie) pentru magia zăpezii sau începutul toamnei (septembrie–octombrie) pentru vreme răcoroasă și mai puțin noroi. Atenție, iarna este foarte frig!

Am nevoie de un ghid turistic pentru Ruinele Ani?

Nu neapărat, dar un ghid face experiența mult mai bogată — există atât de multă istorie stratificată care poate fi ușor trecută cu vederea dacă explorezi singur.

Pot vizita Kars fără să vorbesc turcă?

Cu siguranță, este posibil! Engleza nu este foarte răspândită, dar oamenii sunt răbdători și prietenoși. În plus, Google Translate salvează situația.

Așadar, acesta este Kars. Sălbatic. Rece. Delicios. Plin de povești. Dacă plănuiești propria ta călătorie, îmbracă-te bine și pregătește-te pentru o aventură pe care nu o vei uita niciodată.