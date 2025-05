V-ați pierdut vreodată în conținutul infinit al platformelor de socializare? Deschideți telefonul pentru a verifica o notificare, dar apoi începeți să vizionați videoclipuri și să citiți postări până când realizați că ați petrecut ore întregi, navigând fără scop.

Poate că verificați chiar acum platformele de socializare în timp ce ascultați acest podcast. Dar v-ați gândit vreodată cum acest obicei v-ar putea afecta corpul?

Auzim constant despre impactul rețelelor online asupra sănătății mentale. Ele pot provoca anxietate multor persoane și le pot forța să prezinte o viață perfectă. Dar ce se întâmplă cu impactul asupra sănătății noastre fizice?

În medie, americanii petrec aproximativ 144 de minute pe zi pe platformele online, ceea ce înseamnă 2,4 ore pe zi. Aceasta este mai mult decât petrec oamenii de obicei făcând exerciții fizice, comunicând sau chiar mâncând într-o zi! Iar pentru Generația Z, cifrele sunt și mai mari. Se raportează că aceștia petrec șase ore pe zi pe rețelele de socializare. Aceasta nu este doar o mare pierdere de timp, ci este și extrem de periculos. Cu fiecare oră petrecută online, ne expunem unui risc mai mare de îmbolnăvire.

Un studiu recent al Universității din Buffalo și al Universității de Stat din Ohio a descoperit o legătură între utilizarea frecventă a rețelelor de socializare și sănătatea fizică precară. Această relație a fost stabilită atunci când cercetătorii au examinat nivelurile de proteină C reactivă din organism. Nivelurile ridicate de proteină C reactivă în sânge pot fi un semn al diferitelor probleme de sănătate, cum ar fi bolile inflamatorii cronice și bolile de inimă. Cercetătorii au descoperit că persoanele, care petrec mai mult timp pe rețelele de socializare, au niveluri mai ridicate de proteină C reactivă. Deci, au mai multă inflamație în corpul lor. Inflamația în cauză poate cauza dureri de cap, dureri în piept, dureri de spate și altele.

Haideți să analizăm detaliile acestui studiu.

Cercetătorii au analizat un grup de două sute cincizeci și unu de studenți — o vârstă care este probabil cea mai activă pe rețelele sociale. Au fost colectate probele de sânge, fiind măsurate nivelurile de proteină C reactivă ale studenților. Apoi, au fost colectate date despre activitatea studenților pe rețelele de socializare prin platforme digitale precum Facebook, Twitter, Snapchat și Instagram. De asemenea, cercetătorii au asigurat fiabilitatea rezultatelor prin compararea datelor raportate de studenți cu alte măsuri. În final, oamenii de știință au determinat că cu cât studenții petreceau mai mult timp pe rețelele de socializare, cu atât nivelurile de proteină C reactivă erau mai ridicate și sănătatea lor era mai proastă.

Deci, de ce s-ar putea întâmpla acest lucru? O ipoteză sugerează că utilizarea excesivă a mijloacelor media de comunicare socială ar putea înlocui activitățile mai sănătoase.

Gândiți-vă: când ne uităm la ecranele noastre, am putea rata somnul de calitate, exercițiile fizice sau interacțiunile sociale reale. Somnul de calitate slabă poate duce la creșterea riscurilui de boli cardiovasculare și alte probleme grave de sănătate. Ca să nu mai vorbim despre faptul că stresul cauzat de conectarea constantă poate face corpurile noastre mai vulnerabile la infecții.

Deși descoperirile lor arată o corelație clară între utilizarea rețelelor de socializare și plângerile de sănătate fizică, este important să ne amintim că corelația nu este egală cu cauzalitatea. Sănătatea precară poate duce și ea la o utilizare frecventă a rețelelor sociale.

Dar de ce este semnificativ acest studiu? Cercetările anterioare au explorat pe larg efectele psihologice ale platformelor de socializare, precum anxietatea și depresia. Însă acest studiu deschide noi căi prin examinarea directă a impactului asupra sănătății fizice. Această lacună în cercetare este deosebit de remarcabilă, având în vedere cât de interconectate sunt de fapt sănătatea noastră mentală și cea fizică.

În lumea noastră hiperconectată, platformele de socializare au devenit parte integrantă a vieții de zi cu zi. În timp ce oferă oportunități de conectare, studii precum acesta ne dă ocazia de a reflecta asupra modului în care folosim această tehnologie.

Acest studiu este doar vârful aisbergului. Mai sunt multe de învățat despre modul în care activitățile noastre digitale ne influențează bunăstarea fizică. Așadar, ce putem face? Poate e timpul să ne uităm mai atent la obiceiurile noastre pe rețelele de socializare. Putem lua în considerare stabilirea unor limite, cum ar fi restricționarea timpului petrecut online sau fixarea unor ore fără tehnologie. Corpul și mintea noastră ne-ar putea mulțumi.