Les États-Unis ont accueilli cette semaine des discussions de haut niveau visant à accélérer la mise en œuvre d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, dans le cadre d'efforts plus larges pour mettre fin aux tensions et favoriser la croissance économique dans la région des Grands Lacs en Afrique.

Les réunions, qui se sont tenues à Washington du 30 juillet au 1er août, ont porté sur l'avancement de la coordination en matière de sécurité et la mise en place des bases pour une intégration économique régionale, a déclaré le Département d'État américain.

« Ces réunions se sont concentrées sur la mise en œuvre des aspects sécuritaires de l'accord et sur la construction d'un cadre pour des opportunités de croissance économique régionale, qui sont essentielles pour atteindre une stabilité à long terme et une paix durable dans la région des Grands Lacs », a indiqué le département dans un communiqué.

Vendredi, des responsables des deux nations ont paraphé les Principes du Cadre d'Intégration Économique Régionale, qui appellent à une action conjointe dans des domaines tels que l'énergie, les infrastructures, les mines, le tourisme, la gestion des parcs nationaux et la santé publique.

‘Une avancée significative’

« Grâce à une coordination conjointe... la RDC et le Rwanda stimuleront le progrès économique et amélioreront la vie des populations et des communautés où elles vivent dans toute la région des Grands Lacs », a déclaré le Département d'État.