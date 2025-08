Le Rwanda et la République démocratique du Congo ont tenu jeudi la première réunion d'un comité mixte de suivi, franchissant une étape vers la mise en œuvre d'un accord de paix conclu en juin à Washington, bien que d'autres engagements restent à honorer.

L'Union africaine, le Qatar et les États-Unis ont participé à cette réunion à Washington, qui a été établie comme un forum pour traiter de la mise en œuvre et de la résolution des différends liés à l'accord de paix.

L'accord de juin entre le Rwanda et la RDC a marqué une avancée significative dans les discussions menées sous l'administration de Donald Trump, alors président des États-Unis, visant à mettre fin aux combats qui ont fait des milliers de morts dans l'est de la RDC, une région riche en tantale, or, cobalt, cuivre, lithium et autres minerais.

L'accord prévoit un accès américain à ces minerais stratégiques, soulevant des questions sur les véritables motivations de Washington dans ce processus de paix.

Dans l'accord de Washington, les deux pays africains se sont engagés à mettre en œuvre un accord de 2024 prévoyant le retrait des troupes rwandaises de l'est du Congo dans un délai de 90 jours.

Coordination sécuritaire conjointe