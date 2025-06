L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée au Maroc, a annoncé vendredi l'agence météorologique du pays, reflétant les températures record mesurées à l'échelle mondiale.

Dans un rapport annuel, l'agence a indiqué avoir enregistré une anomalie moyenne de température de +1,49 degré Celsius (+2,7 Fahrenheit) l'année dernière par rapport à la période 1991-2020.

« L'année 2024 se distingue comme la plus chaude jamais enregistrée au Maroc », a-t-elle déclaré, ajoutant que chaque mois de 2024, à l'exception de juin et septembre, avait été plus chaud que la moyenne de la période de référence 1991-2020.

Plusieurs villes ont battu des records quotidiens de chaleur, avec 47,6 degrés Celsius (117,7 Fahrenheit) à Marrakech et 47,7 degrés Celsius (117,8 Fahrenheit) à Béni Mellal en juillet dernier, selon l'agence.

Septième année consécutive de sécheresse

L'agence a également noté « une augmentation des anomalies thermiques, en particulier pendant les saisons d'automne et d'hiver ».

Le record absolu de chaleur au Maroc a été établi en août 2023, lorsque les températures ont atteint 50,4 degrés Celsius (122 Fahrenheit) à Agadir.

L'agence a indiqué que les données de l'année dernière reflétaient « une amplification des contrastes climatiques au Maroc, où des sécheresses prolongées alternent avec des épisodes de précipitations extrêmes ».

Les pluies torrentielles de septembre 2024 provoquant des inondations et causant la mort de 18 personnes « n'ont pas inversé le déficit pluviométrique global », a-t-elle ajouté.